2019-12-02T19:49:52+03:00
Звезды

Дочь-трансгендер Джоли и Питта официально стала Джоном

13-летняя Шайло давно внешне похожа на парня
Ольга ЛИБГАРДТ
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Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижетсяШайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижетсяФото: EAST NEWS
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Шайло Джоли-Питт, старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, похоже, готовится к главному бою против женской природы. 13-летний подросток давно отказался от девчачьих атрибутов в одежде. По слухам, последние два года ребенок сидит на гормональных препаратах, которые принимают перед операцией по смене пола. А на днях звездная наследница сделала еще один трансгендерный шаг.

Шайло Джоли-Питт готовится к операции по смене пола. Правда, звездной наследнице придется подождать, так как подобное хирургическое вмешательство могут сделать после того, как она достигнет совершеннолетия. Анджелина Джоли полностью поддержала выбор дочери, которая с раннего детства идентифицирует себя с мужским полом.

И вот сейчас стало известно, что Шайло сумела официально переименовать себя в Джона. Именно это имя она выбрала вместо данного при рождении. Смена имени произошла с разрешения Джоли и Питта, сообщает New Idea.

По сообщениям инсайдеров, уже второй год Шайло проходит гормональную терапию в одной из частных клиник Санта-Моники, чтобы блокировать процессы женского созревания. "Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться, как мальчик, и стричь волосы, как мальчик", - говорила девять лет назад Анджелина в интервью Vanity Fair.

Нетрудно посчитать, что ребенку тогда было четыре года. Еще раньше она вдруг стала просить называть себя Питером. Позже зазвучала просьба называть ее Джоном. "Я никогда не буду родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является", - оправдывала Джоли свое решение потакать капризам дочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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