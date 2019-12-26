2019-12-26T19:45:01+03:00
Общество

Бузова догоняет Пугачеву в медиарейтинге музыкантов по итогам 2019 года

«Медиалогия» составила рейтинг персон, программ и слов, которые стали знаковыми в уходящем году
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Певица оказалась на втором месте в рейтингеПевица оказалась на втором месте в рейтингеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самой обсуждаемой артисткой 2019 года по версии «Медиалогии» стала Алла Пугачева. И это несмотря на то, что «женщина, которая поет» дала уже несколько «прощальных концертов» и уже 10 лет, как не собирает залы на сольники. А в этом году она отказалась от участия в традиционных «Голубых огоньках». Тем не менее, Аллу Пугачеву продолжают обсуждать в СМИ – про нее написано 96749 публикаций в различных СМИ.

На пятки Пугачевой наступает певица с гораздо меньшим стажем выступления на сцене. Ольга Бузова по данным «Медиалогии» на втором месте. В этом году певица несколько раз становилась главным героем в СМИ, например, когда пошутила про блокадницу, из-за этой истории Ольга Бузова вынуждена была закрыть свой инстаграм.

Отдельный рейтинг составлен па актерам, самым обсуждаемым оказался Александр Петров, а чаще всего из писателей в СМИ упоминали Павла Басинского.

Рейтинг телепрограмм возглавил «Голос.Дети». В этом году передачу действительно обсуждали больше обычного, все из-за скандала с накруткой голосов.

ТОП – 5 российских актеров:

1 Александр Петров

2 Константин Хабенский

3 Сергей Безруков

4 Кристина Асмус

5 Владимир Машков

ТОП – 5 российских музыкантов и исполнителей:

1 Алла Пугачева

2 Ольга Бузова

3 Филипп Киркоров

4 Сергей Лазарев

5 Сергей Шнуров

ТОП – 5 российских писателей:

1 Павел Басинский

2 Захар Прилепин

3 Дмитрий Быков

4 Евгений Водолазкин

5 Гузель Яхина

ТОП – 5 российских телепрограмм:

1 Голос. Дети

2 Вечер с Владимиром Соловьевым

3 "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

4 60 минут

5 Вечерний Ургант

ТОП-5 слов в контексте «Новый год» в российских СМИ:

1 Праздник

2 Подарок

3 Елка

4 Дед Мороз

5 Выходной

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Новости 24
Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и Иране
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Суд обязал дочь актрисы Галины Польских заплатить за разбитое авто
Муж из мести сделал себе татуировку храпящей жены
В Швейцарии и Австрии снежные лавины сошли на склоны с туристами
Назван самые популярные смартфоны 2019 года
Лапшичник подсыпал клиентам наркотики, чтобы вызвать у них зависимость
Аналитики оценили возможность кибератак США на Россию
Пробежка, тренировка и молебен Илье Муромцу: "Сорок Сороков" проведёт духовно-спортивную акцию 1 января
Названы самые популярные костюмы детей на новогодние утренники
Синоптики пообещали москвичам к новому году «барическую пилу»
Захарова: просьба ФРГ о помощи в расследовании Хангошвили поступила уже после высылки дипломатов
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
В Министерстве труда посчитали численность рабочей силы в России
Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем
Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины