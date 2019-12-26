Бузова догоняет Пугачеву в медиарейтинге музыкантов по итогам 2019 года
Самой обсуждаемой артисткой 2019 года по версии «Медиалогии» стала Алла Пугачева. И это несмотря на то, что «женщина, которая поет» дала уже несколько «прощальных концертов» и уже 10 лет, как не собирает залы на сольники. А в этом году она отказалась от участия в традиционных «Голубых огоньках». Тем не менее, Аллу Пугачеву продолжают обсуждать в СМИ – про нее написано 96749 публикаций в различных СМИ.
На пятки Пугачевой наступает певица с гораздо меньшим стажем выступления на сцене. Ольга Бузова по данным «Медиалогии» на втором месте. В этом году певица несколько раз становилась главным героем в СМИ, например, когда пошутила про блокадницу, из-за этой истории Ольга Бузова вынуждена была закрыть свой инстаграм.
Отдельный рейтинг составлен па актерам, самым обсуждаемым оказался Александр Петров, а чаще всего из писателей в СМИ упоминали Павла Басинского.
Рейтинг телепрограмм возглавил «Голос.Дети». В этом году передачу действительно обсуждали больше обычного, все из-за скандала с накруткой голосов.
ТОП – 5 российских актеров:
ТОП – 5 российских музыкантов и исполнителей:
ТОП – 5 российских писателей:
ТОП – 5 российских телепрограмм:
2 Вечер с Владимиром Соловьевым
3 "Прямой эфир" с Андреем Малаховым
4 60 минут
ТОП-5 слов в контексте «Новый год» в российских СМИ:
1 Праздник
2 Подарок
3 Елка
4 Дед Мороз
5 Выходной
ИСТОЧНИК KP.RU