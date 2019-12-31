2019-12-29T19:16:05+03:00
Спорт

Спортивные скандалы 2019-го года: кокаин, разводы, подлоги

В 2019-м году многие российские спортсмены показали себя с нехорошей стороны, вспомним самые громкие скандалы с участием Глушакова, Кузнецова и других
Константин ИВАНОВ
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Денис Глушаков активно разбирался со своей бывшей женой. Грозил чеченцами, ФСБ, и уходом в «Ахмат» на маленькую зарплату, чтобы алиментов платить меньшеДенис Глушаков активно разбирался со своей бывшей женой. Грозил чеченцами, ФСБ, и уходом в «Ахмат» на маленькую зарплату, чтобы алиментов платить меньшеФото: Личный архив
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Вы знаете, что в мире существует Премия Дарвина? Она ежегодно присуждается тем, кто наиболее глупым способом умер или потерял способность иметь детей и тем самым улучшили генофонд человечества. В российском спорте давно пора ввести похожу премию – например за самую идиотскую дисквалификацию года. В 2019-м спортсмены жгли в судах, в бракоразводных процессах, в банях, в отелях с кокаином, и в драках на улицах.

Кривая дорожка года:

Евгений Кузнецов и его клятвы в невиновности

Кузю в хоккее любят, но относятся как к очень странному персонажу. В 2019 году он свою репутацию подтвердил на все сто. Все началось на чемпионате мира. Появилось видео, на котором лидер сборной России звезда НХЛ, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов запечатлен в номере отеля, где рядом с ним люди «дорожками» раскладывают кокаин, и тут же в отключке валяется девушка. «Я никогда не употреблял наркотики!» - прочувственно прокомментировал Кузя. И рвал на себе свитер сборной России и майку «Вашингтона»: «Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу!».

Поскользнулся на «дорожке».Эта новость шокировала спортивный мир! Один из самых талантливых российских хоккеистов попался на кокаине. В итоге его отстранили от международных соревнований. А вот играть в НХЛ ему вряд ли запретят...

Ему конечно поверили. А через пару месяцев вскрыли допинг-пробу Евгения Кузнецова, и нашли там что? Правильно, кокаин. И впаяли лидеру сборной России 4 года дисквалификации. А он спокойно уехал в Америку. Потому что в НХЛ плевать хотели на все правила ВАДА, и наказали звезду хоккея всего тремя пропущенными матчами. С формулировкой «за неподобающее поведение».

Разводы года:

Глушаков, Зайцев, плюс один

Разводы в спорте! Вот где конкуренция! Вот где полный треш, сотни миллионов и счастье адвокатов. Ну во-первых, футболист Денис Глушаков активно разбирался со своей бывшей женой. Грозил чеченцами, ФСБ, и уходом в «Ахмат» на маленькую зарплату, чтобы алиментов платить меньше. И знаете, ушел!

Еще раньше футболист Иван Новосельцев слинял от беременной жены Екатерины Кейру с намеками, что ребенок не от него. Потом латвийский баскетболист Янис Тимма бросил жену с годовалым ребенком и ушел к певице Анне Седоковой. А затем еще и разразился грандиозные скандал, где хоккеист Никита Зайцев делит детей женой посредством прямых эфиров на ТВ.

Еще раньше футболист Иван Новосельцев слинял от беременной жены Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще раньше футболист Иван Новосельцев слинял от беременной женыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этот бурный на семейные разборки год на этом не закончился. Под конец его еще и Пелагея разводится с еще одним хоккеистом Иваном Телегиным. Но там пока все мирно и интеллигентно, без «сливов» телефонных переговоров, шокирующего видео из бань и посиделок в ТВ-шоу. Дикие люди – ну кто сейчас так разводится?

Под конец его еще и Пелагея разводится с еще одним хоккеистом Иваном Телегиным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Под конец его еще и Пелагея разводится с еще одним хоккеистом Иваном ТелегинымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Аяз Гулиев:

Человек, который берет пример со старших товарищей

В этом году был еще суд над Кокориным и Мамаевым. Но поскольку стульями в «Кофемании» они махали в 2018-м, мы их в рейтинг не включили. Но как раз в тот момент, когда в суде слушали дело двух футболистов, третий, которого зовут Аяз Гулиев, едва не наехал на пешеходном переходе на человека, потом вылез из машины догнал его и смачно избил.

Аяз Гулиев: Это урок на всю жизнь .

Пешеходом оказался американец. С полузащитника московского «Спартака» он содрал приличную сумму (по слухам 5 млн рублей), часть ушла на лечение, часть - на благотворительность. Но это надо было додуматься, бить человека в кровь под камерами, когда на всю страну судят других футбольных звезд примерно за то же самое!

Гран-при года:

как один прыгун идиотскими справкам подставил всю страну

Вы знаете, что сейчас вся ВФЛА дисквалифицирована? Вы же в курсе, что самая яркая звезда нашей легкой атлетики трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене не может выступать даже под нейтральным флагом? А все из-за дела прыгуна Даниила Лысенко. Он пропустил несколько допинг-тестов, а оправдывать себя побежал к боссам Всероссийской федерации легкой атлетики. Там, в официальной федерации, солидном учреждении, ему сварганили поддельные медицинские справки. Причем из больницы, которой не существует в природе!

Мария Ласицкене. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Мария Ласицкене. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Но ВАДА – это вам не физрук из школы, которому вы принесли поддельную записку от мамы с освобождением. У ВАДА есть выход в интернет! Спалили Лысенко в два счета, а заодно и все руководство ВФЛА, включая президента, которые ему помогали. Всех, включая главного босса, выгнали взашей. И уже несколько месяцев ржут над российской легкой атлетикой, и не пускают наших звезд на соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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