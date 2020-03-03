2020-03-03T07:24:33+03:00
В мире

Китайский коронавирус, последние новости на 3 марта 2020: в Японии на двухнедельный карантин отправили картину Ван Гога

Мы собрали последние новости про китайский коронавирус на 3 марта 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Китайский коронавирус продолжает гулять по миру.Китайский коронавирус продолжает гулять по миру.Фото: REUTERS
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За последние сутки в мире число заболевших коронавирусом нового типа перевалило за 90 тысяч и составило 90 933 случая, из которых 1862 зарегистрированы за последние сутки. На 73 увеличилось число погибших от болезни. При этом, выздоровевших уже почти 50 тысяч - 47 995 человек полностью излечились от коронавируса нового типа.

В Иране скончался от коронавируса местный чиновник. Им стал член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади. В этой же стране верующие целуют и облизывают святыни, чтобы показать своё презрение к коронавирусу.

А вот в Германии на видео попал момент, когда министр внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером отказался пожать руку немецкому канцлеру Ангеле Меркель. Все из-за коронавируса. На встрече по миграционной политике Меркель протянула руку, но чиновник развел руками и оба рассмеялись. Власти Италии пошли на встречу российским туристам, которым отпуск невольно ограничил коронавирус. Россияне, получившие итальянскую визу на период с марта по май, смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу в случае отказа от поездки.

Внимательно следят за коронавирусом и в Японии. Знаменитое полотно ван Гога "Подсолнухи" впервые покинуло Европу. Однако на две недели оказалось в карантине. И пока что не выставляется в Национальном музее западного искусства в Токио.

В число тех, кто заразился коронавирусом, попал чилийский писатель, автор книги «Старик, читавший любовные романы» Луис Сепульведа. Под наблюдением врачей находится его жена, а его же - лечат.

В Ухане был закрыт один из временных госпиталей для лечения больных. Власти приняли такое решение в связи с тем, что удалось стабилизировать ситуацию с распространением болезни и поток новых пациентов стал меньше.

Согласно официальным данным, в Приморье у россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, не было выявлено коронавируса нового типа. Таковы результаты первых предварительных анализов, но за пациентами регулярно ведется мониторинг их состояния. Специалисты же из Санкт-Петербурга заявили, что готовы создать вакцину от болезни. И обозначили сроки появления препарата:

- Первые образцы будут готовы в третьем квартале нынешнего года. В четвертом квартале начнутся клинические испытания на лабораторных мышах. Они займут несколько месяцев, - сообщили в пресс-службе НИИ вакцин и сывороток .

В Москве ситуация с коронавирусом находится под контролем. Инфекция была обнаружена у мужчины, который прибыл из Италии. Он чувствует себя хорошо, а болезнь протекает в легкой форме.

В тоже время ученым удалось придумать новый способ диагностики коронавируса. На помощь пришли кастрюли с водой. Такой тип теста выдает результат за полтора часа. Однако же пока не прошел все испытания и не был принят в общий оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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