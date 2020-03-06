Муж Пелагеи познакомил любовницу с мамой

Муж Пелагеи на днях отметил 28-летие. Пышное торжество Иван Телегин отмечал в окружении самых близких и дорогих ему людей и в одном из московских ресторанов. На празднике присутствовали нынешняя возлюбленная хоккеиста московского ЦСКА Мария Гончар, а также его мама.

Похоже, отношения Ивана Телегина и Марии Гончар вышли на новый уровень. Муж Пелагеи познакомил любовницу со своей мамой. Судя по фото, хоккеист буквально светился от счастья.

marigonchar_ivantelegin_fan Мария Гончар и Иван Телегин

На одном из снимков он страстно целует Марию Гонгчар. На другой фотографии спортсмен запечатлен со своей мамой. Женщина прекрасно выглядит. Поклонники Ивана отметили, что их кумир очень похож на родительницу. Друзья Ивана и Марии отметили, что на вечеринке мама хоккеиста и его нынешняя пассия мило общались.

marigonchar_ivantelegin_fan Невероятные мама с сыном

Стоит отметить, что до недавнего времени Телегин скрывал новые отношения. Теперь же хоккеист решил рассекретить свой роман.

marigonchar_ivantelegin_fan Иван Телегин с мамой

Напомним, Пелагея заявила, что разводится с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным после слухов об измене мужа. Позже и сам спортсмен сообщил, что их история любви с певицей подошла к концу. По его словам, в распаде их семьи нет вины посторонних людей, обстоятельств или событий. Меж тем несколько лет ходят слухи, что артистка стала причиной того, что Телегин оставил беременную возлюбленную. Сама Пелагея подобные инсинуации категорически отвергала, говоря, что к моменту ее романа избранник был свободен. Она вышла замуж за хоккеиста три года назад. Спортсмен и певица отправились в загс после окончания чемпионата мира 2016 года. 21 января 2017 года артистка родила дочь Таисию.

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