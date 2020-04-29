Коронавирус в России, последние новости на 29 апреля 2020: до 11 мая в России продлены нерабочие дни

На 29 апреля 2020 года в России число зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч случаев. Официальные данные предоставлены региональным штабами по борьбе с распространением болезни в нашей стране.

Главная новость прошедших суток - в нашей стране официально продлен режим нерабочих дней до 11 мая. Это было озвучено на совещании президента России Владимира Путина. Отдельно оговорено, что к 5 мая, к середине майских праздников, будет уже представлен сценарий по постепенному снятию ограничений из-за коронавируса. При этом, грядущие майские праздники, как заявил Владимир Путин - важный этап, поскольку продолжится борьба с коронавирусом в напряженный этап эпидемии.

Отдельных же слов благодарности были удостоены работники скорой медицинской помощи, которые продолжают свою деятельность в этот сложный период. Было предложено сделать 28 апреля праздником - днем работников скорой медицинской помощи.

Между тем, в нашей стране продолжается борьба с коронавирусом. И день ото дня увеличивается число людей, которые победили эту болезнь. Один из них рассказал, как это было:

- Меня выписали из больницы в Коммунарке, где я лежал 22 дня с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Там прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: «Орлова не вытянут», - москвич Максим Орлов поделился своей историей спасения от коронавируса в Коммунарке.

Как отличить кашель при коронавирусе от других состояний - поведал "КП" эксперт. Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сказал: - Кашель наблюдается примерно у 30 - 50% пациентов с COVID-19. То есть, больше чем в половине случаев при коронавирусе кашель отсутствует. В то же время есть множество других заболеваний, никак не связанных с коронавирусной инфекцией, при которых человек кашляет. Так что, если у вас кашель, это вовсе не повод идти проверяться на COVID.

Дополнительные ограничения вводят московские супермаркеты – теперь за покупками только в масках. Не все покупатели отреагировали должным образом на правила. Мы разобрались с экспертами, насколько оправданы такие меры.

В то же время, Минобороны России уточнило обновленные правила увольнения в запас для срочников. Их решено обезопасить от заражения коронавирусом после прохождения службы.