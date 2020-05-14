Дмитрий Тарасов раскрыл настоящую причину развода с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова была второй женой Дмитрия Тарасова. Звезда "Дома-2" и футболист состояли в браке четыре года. Разводились они со скандалом по инициативе спортсмена. Поющая ведущая причиной разрыва называла измену любимого мужчины. Сам же Дмитрий до недавнего времени не комментировал расставание с артисткой. Однако на днях сделал признание.

Дмитрий Тарасов раскрыл нелицеприятные подробности развода с Ольгой Бузовой. Футболист подтвердил, что именно он был инициатором разрыва с певицей и ничуть об этом не жалеет. Как заверил многодетный отец, его новая жена Анастасия Костенко не имеет к случившемуся никакого отношения.

Тарасов и Бузова заключили брачный контракт. Тарасов прописал в документе - все, что покупает он, остается ему. Все, что вместе, они делят пополам. Пункта про детей там не было. При этом звезда "Дома-2" настаивала на свадьбе, а Дмитрий мечтал о наследниках.

"Я ей вроде как изливаю душу про детей, а она мне - хочу свадьбу. Я ей тогда сказал - хорошо, давай распишемся, улетим потом куда-нибудь. Нет, свадьбу хочу, и все тут. Ну я свое обещание выполнил", - поведал Тарасов в очередном выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!".

Он отметил, что постоянно уговаривал певицу родить ребенка. Однако, по его словам, Бузова безуспешно пыталась забеременеть. О бесплодии речи не шло. Дмитрий подозревал, что на самом деле ведущая "Дома-2" не хотела рожать и якобы могла принимать противозачаточные втайне от него.

"Она же меня обвиняла, что я не могу иметь детей. Мне сказали, что я абсолютно здоров, ни о каком бесплодии речи не могло быть. У нее были мелкие проблемы какие-то, но мы их решали... Опять не получается. Я не видел, не утверждаю, это не доказано, это мои предположения. Человек принимал противозачаточные, а я просто этого не знал. Я отправил ее к своему доктору. Этот врач, мужик, сказал мне: «Дим, я вижу, что ты хочешь, но вижу, что она не хочет. Если она что-то принимает, ты никогда не узнаешь, и я не узнаю. Я просто вижу, как девочки приходят ко мне, плачутся, ревут, готовы на все ради результата. Здесь я такого не вижу»", - заявил Тарасов.

Последней каплей стал вопрос с ЭКО. "Я всегда говорил, что поддержу ее в любой ситуации, даже если она окажется бесплодной: технологии сегодня позволяют многое сделать. Я предлагал ей родить мальчика и девочку, чтобы сразу двух зайцев убить. Сначала она согласилась, и мы начали обсуждать, но вскоре пошла на попятную. Говорила, что нам будет достаточно одного ребенка, а после вообще стала игнорировать тему", - разоткровенничался мужчина.

В конечном итоге именно нежелание артистки иметь детей и поставило крест на их браке. Вскоре Дмитрий признался жене, что больше ее не любит.

"У нас было три серьезных разговора. Она точно помнит наш последний разговор. Я признался, что я ее больше не люблю... Была истерика. Предложил оплатить ей квартиру на полгода. Сказал, что это конец и она ничего с этим не сделает. Нельзя разлюбить за один день. Она останавливала меня. Мне было ее жалко. Все", - рассказал Тарасов.

Почти сразу после разрыва с певицей, но до официального развода, Дмитрий заявил, что начала получать недвусмысленные послания от приятельниц жены. Сначала спортсмен решил, что это подстроенная Олей провокация, но потом понял, что все было сделано на полном серьезе.

Футболист также отметил, что не держит на Бузову зла ни за скандальный развод, ни за последующие инсинуации в свой адрес. Единственно, что Тарасов до сих пор не может спокойно вспоминать, так это попытки певицы втянуть в скандале покойного отца. Дмитрий отметил, что именно из-за грязных сообщений ведущей о папе разозлился и отобрал у Оли Mercedes, который сам же ей и подарил. Таким образом, признался спортсмен, он решил наказать звезду, о чем сейчас жалеет.