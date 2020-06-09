2020-06-09T14:51:45+03:00
Звезды

Загадочный пассажир: очевидец раскрыл неизвестные подробности смертельного ДТП с Ефремовым

За несколько секунд до аварии именитый актер подрезал еще одну машину
Ольга ЛИБГАРДТ
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Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Фото: Роман Канащук/ТАССВнедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Очевидец смертельной аварии, которую спровоцировал Михаил Ефремов в центре Москвы, подтвердил присутствие пассажира в автомобиле знаменитого артиста. Экспертиза показала наличие алкоголя в организме актера на уровне 2,1 промилле алкоголя. Это опьянение сильной степени. После допроса звезду "Современника" отпустили под подписку о невыезде.

Очевидец страшной аварии до сих пор в шоке. Дело в том, что мужчина сам едва не стал жертвой ДТП Михаила Ефремова.

"За секунд восемь до аварии он подрезал меня. То есть, я видел, как его машина вылетала на Садовое. Он вылетел передо мной, мне пришлось резко затормозить. Если бы на две-три секунды он бы позже вылетел, либо я раньше бы, чуть быстрее ехал, то, возможно, я мог бы быть и пострадавшим", - поделился мужчина.

По его словам, машина Ефремова вылетел на дорогу неожиданно. "Честно говоря, я подумал, что это какие-то там беспредельщики. В голове у меня не было понятия, что пьяный, потому что он так вылетел дерзко, нагло, почти на третью полосу, и как-то повел себя странно. Я в тот момент не думал, что это пьяный водитель", - цитирует его "Говорит Москва".

Очевидец также отметил, что в машине находились два человека: Михаил Ефремов и пассажир, которого очевидец не узнал.

"Когда случилась авария, я остановил машину. Мы подошли к черной машине, начали открывать двери. Я увидел Ефремова и увидел с другой стороны еще человека. Две двери у него открыты были, их открывали, чтобы вывести их. Я могу ставить под сомнение, что там был какой-то третий человек. Если бы вы меня спросили, я бы сказал, что в машине были два человека", - поделился мужчина.

Экспертиза показала наличие алкоголя в организме актера на уровне 2,1 промилле

Экспертиза показала наличие алкоголя в организме актера на уровне 2,1 промилле

Этим таинственным пассажиром, по его словам, был мужчина. "Но кто это, не знаю. Я смотрел видео актера Стебунова, который говорит, что его не было в машине. Я могу сказать, что я его не видел". - резюмировал очевидец.

Отметим, ранее появилась информация о том, что вместе с Ефремовым в машине ехали актер Иван Стебунов с женой. Однако позже бывший супруг Марины Александровой обратился к поклонникам. Он заверил, что в автомобиле его и жены не было, а на место ДТП они приехали сами уже позже.

По факту аварии с участием Михаила Ефремова было заведено уголовное дело. На кадрах видеонаблюдения зафиксировано, как Jeep Grand Cherokee, в котором находился артист, на высокой скорости пересекает двойную сплошную и врезается в фургон. В результате аварии погиб водитель фургона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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