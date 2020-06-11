"С ним случилось горе": Рената Литвинова умоляет о милосердии к Михаилу Ефремову

Рената Литвинова много лет дружит с Михаилом Ефремовым. 20 лет назад они вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман". 53-летняя актриса является крестной мамой 19-летней дочери артиста и его четвертой жены Ксении Качалиной. не удивительно, что Рената очень переживает за Михаила после того, как тот устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Рената Литвинова выступила в поддержку Михаила Ефремова. Она умоляет не травить актера. "Вас когда-нибудь травили? Меня - да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства. Когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова - это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе. Да, я про милосердие", - обратилась Литвинова к поклонникам.

В комментариях подругу поддержала Светлана Бондарчук. "Ренаточка, ты, как всегда, так точно. Меня очень сильно травили, и я понимаю, как это непросто", - поделилась сокровенным бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука.

renatalitvinovaofficiall Вас когда-нибудь травили? Меня - да, и много раз

Не осталась в стороне от происходящего и Ксения Собчак. "Рената, Света, будем реалистами. По сравнению со мной - вы все школьники в этом вопросе. Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи, и ненавижу, когда «семеро на одного». Отвратительно", - сказала, как отрезала, жена режиссера Константина Богомолова.

Напомним, 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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