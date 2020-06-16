2020-06-16T18:50:36+03:00
Звезды

"Раздаем деньги алкашам и нищебродам": Виктория Боня унизила бедных россиян

Красавица предлагает помочь бизнесменам
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Виктория Боня высказалась о главной теме политической повестки дня - поправках к Конституции.Виктория Боня высказалась о главной теме политической повестки дня - поправках к Конституции.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Виктория Боня опять в авангарде новостной повестки. Нет, на этот раз это не история про чипирование, микроволновые волны, вред вышек 5G и и их связь с коронавирусом. Поводом послужили одиозные высказывания звезды "Дома-2" о нищебродах, алкашах, наркоманах и идиотах, которые сидят на шее у государства.

Недовольство Виктории Бони вызвало увеличение МРОТ в России. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше б бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца. У нормальных, работающих людей", - начала свою гневную отповедь модель.

Телеведущая, уехавшая жить в Монако, негодует из-за того, что в России поддерживают граждан. "Почему государство решает, какая минимальная зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше больше, только потому что они живут в России", - продолжила свой монолог красавица.

Вспомнила она и о материнском капитале: "Дают деньги женщинам, чтобы они рожали второго ребенка, а они, конечно не все, потом сливают эти деньги на алкоголь, на наркоту".

Боня привыкла жить в роскоши. Среди ее знакомых много богатых людей. "Я общаюсь с огромным количеством топовых бизнесменов из списка Forbes. Они тоже такого же мнения. Почему все нищеброды России должны сидеть у нас на шее? Они вчера получали по пять-семь тысяч и никуда не стремились. А сейчас им нужно платить больше. Это наши с вами налоги, мои налоги. Я работаю, зарабатываю честным трудом, плачу налоги", - стучит себя кулаком в грудь Вика.

По ее словам, полстраны сидит по уши в кредитах. "Мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться", - сказала, как отрезала, инстамодель.

К слову, в конце 2019 года другая звезда "Дома-2" Алена Водонаева заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Позже телеведущей пришлось объясняться за свои слова в полиции. Модели грозила статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лидия Федосеева-Шукшина — об утерянном жилье: «С какой горы я съехала, чтобы подарить квартиру водителю Бари Алибасова? У нас даже штампа в паспорте нет!»
Советская актриса осталась без крыши над головой — продюсер группы «На-На» отказался от нее вслед за дочками
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали