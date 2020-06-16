"Раздаем деньги алкашам и нищебродам": Виктория Боня унизила бедных россиян

Виктория Боня опять в авангарде новостной повестки. Нет, на этот раз это не история про чипирование, микроволновые волны, вред вышек 5G и и их связь с коронавирусом. Поводом послужили одиозные высказывания звезды "Дома-2" о нищебродах, алкашах, наркоманах и идиотах, которые сидят на шее у государства.

Недовольство Виктории Бони вызвало увеличение МРОТ в России. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше б бизнесменам помогли, которые работают. У людей бизнес встал на два месяца. У нормальных, работающих людей", - начала свою гневную отповедь модель.

Телеведущая, уехавшая жить в Монако, негодует из-за того, что в России поддерживают граждан. "Почему государство решает, какая минимальная зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше больше, только потому что они живут в России", - продолжила свой монолог красавица.

Вспомнила она и о материнском капитале: "Дают деньги женщинам, чтобы они рожали второго ребенка, а они, конечно не все, потом сливают эти деньги на алкоголь, на наркоту".

Боня привыкла жить в роскоши. Среди ее знакомых много богатых людей. "Я общаюсь с огромным количеством топовых бизнесменов из списка Forbes. Они тоже такого же мнения. Почему все нищеброды России должны сидеть у нас на шее? Они вчера получали по пять-семь тысяч и никуда не стремились. А сейчас им нужно платить больше. Это наши с вами налоги, мои налоги. Я работаю, зарабатываю честным трудом, плачу налоги", - стучит себя кулаком в грудь Вика.

По ее словам, полстраны сидит по уши в кредитах. "Мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться", - сказала, как отрезала, инстамодель.

К слову, в конце 2019 года другая звезда "Дома-2" Алена Водонаева заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Позже телеведущей пришлось объясняться за свои слова в полиции. Модели грозила статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".