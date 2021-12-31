Влюбленный Гарик Харламов решил жениться и познакомил красавицу-невесту с дочкой от Асмус

Влюбленный Гарик Харламов решил жениться и познакомил красавицу-невесту с дочкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Гарик Харламов, похоже, настроен решительно в отношениях со своей новой любовью. Друзья говорят, что юморист собрался жениться. Несколько месяцев назад он познакомил избранницу Катерину Ковальчук со своей мамой. А недавно стало известно, что красавица-актриса нашла общий язык с дочерью шоумена Настей. Девочку ему родила Кристина Асмус.

Возлюбленная Гарика Харламова показала, как проводит время с его дочерью Настей от Кристины Асмус. Актриса Катерина Ковальчук разместила видео, обнародовав самое сокровенное.

У Катерины Ковальчук сложились прекрасные отношения и с будущей свекровью, и с наследницей шоумена Фото: СОЦСЕТИ

В кадре можно увидеть, как артистка держит ребенка Гарика за руку. Они гуляют.

Поклонники ролик оценили, отметив красоту звезды. Не прошел мимо и Гарик. "Я, видимо, 25 кадром", - написал он.

Катерина ответила жениху: "Ты за кадром, потому что не для всех, а только для меня".

Напомним, за плечами Харламова два развода. Первый раз он порвал с женой Юлией Лещеевой ради Кристины Асмус. В браке с актрисой он прожил больше семи лет. Год назад у него случился роман с Ковальчук. Гарик и Катерина долгое время скрывали свои отношения. Все прояснилось только минувшей осенью, когда артисты вместе вышли в свет. Они обнимались и светились от счастья.

Отметим, резидент Comedy Clubе после развода смог сохранить хорошие отношения с Асмус ради дочери. Он также признавался, что тяну с разводом до последнего, дабы не травмировать Настю.