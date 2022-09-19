Военная спецоперация на Украине 19 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Россия продолжает военную спецоперацию на Украине Фото: REUTERS

Россия с 24 февраля 2022 проводит военную спецоперацию на Украине. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о спецоперации на 19 сентября 2022 года.

Вооруженные силы Украины вновь ударили по колонии в Еленовке, где содержатся пленные украинские националисты. По информации штаба территориальной обороны ДНР, убит один и ранены четыре военнопленных.

Воздушно-космические силы России ударили по украинской группировке, которая безуспешно пыталась перейти в наступление на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ потеряли при попытке наступления под Николаевом более 180 человек.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки уничтожили пункты базирования наемников американской частной военной компании "Академия" и нацформирования "Кракен".

Между тем в Херсонской области российские военные отразили атаки трех тактических групп ВСУ.

В боях в районе Зайцева в Донецкой народной республике 24-й батальон украинского националистического формирования "Айдар" потерял больше половины бойцов.

Власти Запорожья сообщили, что ВСУ шесть раз обстреляли из РСЗО HIMARS пятиэтажку с мирными жителями. По данным руководства ВГА региона, Украина таким образом "мстит" жителям области за пророссийскую позицию.

Журналист из России получил ранения в результате утреннего обстрела города Сватово в ЛНР украинскими войсками.

Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке. Запрос направлен омбудсмену РФ Татьяне Москальковой.