Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 января 2023 года: Провал форсирования Днепра, миллионы для Залужного и 31 «Абрамс» от Байдена

Шольц пообещал поставить на Украину 14 танков "Леопард". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диверсанты не смогли форсировать Днепр

По данным Минобороны на Купянском направлении «Западная» группировка войск била по позициям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Масютовки, Купянска, Гряниковки Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. За минувшие сутки выведено из строя до роты украинских военнослужащих, три БТР и две немецких САУ Panzerhaubitze 2000. На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по частям 95-й ДШБ ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Стельмаховки в ЛНР, Серебрянки и Ямполовки в ДНР. Отправлены к праотцам до взвода украинских бойцов, нивелированы четыре САУ: немецкая Panzerhaubitze 2000, польская Krab и «Мста-С» с «Гвоздикой». На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа ДНР. На Запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении у поселка Днепряны огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться на левый берег Днепра. Уничтожено до взвода бойцов ВСУ и три лодки. Они забыли, что Днепр исторически успешно форсируют не справа- налево, а слева-направо.

Когда немцы поставят свои танки к Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что немецкие танки Leopard 2 придут в незалежную в лучшем случае к концу весны. Писториус заявил в бундестаге: «Поставки могут быть завершены не ранее, чем через три-четыре месяца». Такие сроки обусловлены подготовкой танков, боеприпасов и запчастей к отправке и обучению танковых экипажей ВСУ. На первом этапе ФРГ предоставит киевскому режиму 14 танков. А Байден пообещал 31 танк «Абрамс». Обещать – не жениться. Где-то в украинских штабах громко матерятся по-русски.

ООНовцы признают, что россиян пытают в плену

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо, отвечая на вопрос о том, известно ли миссии об издевательствах над российскими пленными на Украине, отметила, что Киев «представил мониторинговой миссии по правам человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования». Уртада сообщила: «Мы смогли конфиденциально переговорить с военнопленными и задокументировать обвинения в нарушениях прав человека». А почему просто не признать: русских в украинском плену мучают, нарушая конвенцию о правах военнопленных?

Украинские мэры крадут, невзирая на бои

Игорь Плехов, мэр города Рени в Одесской области, задержан по подозрению в махинациях с землей и взяточничестве и отправлен в Киев. Сумма предполагаемой взятки составила 50 тысяч долларов. Ранее в Одесской области по подозрению в получении крупной взятки был задержан замглавы Одесской областной военной администрации Олег Муратов. Он за 25 тысяч долларов обещал закрыть уголовное дело, фигурантом которого являлся чиновник. Ну ладно, русский солдат придет, порядок наведет.

В Тбилиси растет раздражение от претензий Киева

Созар Субари, депутат парламента Грузии от движения «Сила народа» заявил, что постоянные упреки Киева в адрес Тбилиси негативно отражаются на двусторонних отношениях. Комментируя слова временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии при восстановлении авиасообщения между Москвой и Тбилиси, грузинский депутат выразил «сожаление» «ядовитыми заявлениями украинских политиков, чиновников и экспертов». По его мнению, попытки начать эвакуацию украинцев могут вызвать решительный протест среди них, так как они живут в стране в условиях, лучших, чем в Европе. В Грузии находится не менее 25 тысяч украинских беженцев, государство помогает им, конфликты между украинцами и россиянами, находящимися в Грузии, не отмечены. Шашлык едят, вино пьют, оружие не берут – обидно, да?

Зеленский пытается наказать дезертиров

Шестой президент незалежной подписал закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов. Зеленский в видеообращении сообщил, что на Украине продолжатся кадровые перестановки, а «любая внутренняя проблематика, мешающая государству, будет убираться». По его словам, это должно способствовать сближению с европейскими институциями. Кроме того, он сообщил, что ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны, но не уточнил какое. Ну просто рыцарь плаща и кинжала.

С либерализацией торговли возникли проблемы

Еврокомиссия желает пересмотреть либерализацию торговли с незалежной. Нынешние договоренности вредят европейским фермерам. Члены Евросоюза жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Старом Свете оказались в невыгодном положении. Европейские СМИ сообщают, что ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт». Временный режим либерализации установили год назад - до июня 2023-го. И на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Также приостанавливалась система входных цен и тарифных квот. Но пропахшая потом рубашка французского и немецкого фермера оказалась ближе к телу Евросоюза. А помидор из Неаполя - вкуснее житомирского.

Почему над Киевом кружат стаи ворон

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что громадное число ворон над Киевом может быть вызвано сатанинскими мерами киевского режима в отношении православных церквей и священников. Ну а бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил присмотреться к общей санитарно-эпидемиологической ситуации в украинской столице. Проще говоря, загадили город. И дихлофос с доместосом уже вряд ли помогут.

Почему инспекторы МАГАТЭ «не заметили» оружия на украинских АЭС

Советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа, комментируя сообщения о складировании боеприпасов на украинских АЭС, предположил, что инспекторы МАГАТЭ «ничего не найдут» из-за финансовой зависимости от США. И пояснил, что США являются одним из ключевых спонсоров ООН, а МАГАТЭ – это институт ООН. По мнению Карчаа, «эти люди еще и политически ангажированы, ими управляют». Он подчеркнул, что «нет никаких оснований не доверять» сведениям СВР о размещения боеприпасов Украиной на своих атомных станциях. Но мы то помним, что атом – мирный.

Берлускони знает, кому известен секрет мира на Украине

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони сообщил, что «ни у кого нет решений» конфликта в незалежной, кроме папы Римского. Экс-премьер так и сказал: «Я огорчен тем фактом, что ни у кого, кроме Папы и Святого Престола, похоже, нет решений, ведущих к мирному урегулированию конфликта». По мнению Берлускони, пока продолжается конфликт на Украине, мир «платит невыносимую цену» и несет огромный экономический ущерб. Понтифик сказал, что к его призывам к миру на Украине «не прислушиваются», но он не перестанет осуждать боевые действия. Ну и в чем тут секрет?

Залужный стал миллионером за счет американской «родни»

New York Times сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в Штатах. По информации издания, Залужный получил многомиллионное наследство от американца украинского происхождения Грегори Степанца, который на девятом десятке отошел в мир иной. Это подтвердила семья Степанца. По данным издания, один миллион долларов из этого наследства главком в январе якобы пожертвовал своим военным. Какое благородство, теперь дела у ВСУ пойдут веселее…

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