Дмитрий Певцов призвал не пускать Чулпан Хаматову в Россию без покаяния

Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов, как известно, человек верующий. Он часто в своих сообщениях для поклонников обращается к Богу. Недавно артист решил откровенно рассказать, чем занимается его единственный сын Елисей, рожденный в браке с Ольгой Дроздовой. Кроме того, он обратился к Чулпан Хаматовой.

Дмитрий Певцов в откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым поделился опытом воспитания подростка. Звездный отец сообщил, что гордится 15-летним отпрыском. Он напомнил, что Елисей несколько лет обучался в кадетской школе, где воспитанникам постоянно показывали "правильные" советские фильмы. "Он в этом смысле меня как-то очень сильно обнадеживает. Мне кажется, в 15 лет он имеет правильное отношение к тому, что сейчас происходит в стране и в мире", - заявил актер.

По словам звезды, Елисей уже догнал его по росту, обзавелся широкими плечами и с легкостью по 20 раз подтягивается на турнике. А еще подросток посещает воскресную школу, где постигает азы православной веры. "Сейчас поедет, кстати, в Псково-Печерский монастырь вместе с воскресной школой от нашего Сретенского. Завидую... Я тоже хочу туда, давно не был", - поделился Певцов во время шоу "Жизнь и судьба".

После этого звезда "Бандитского Петербурга" порассуждал об уехавших из России артистах и высказался о коллеге Чулпан Хаматовой. Он признался, что ему жаль сбежавшую актрису. "Я Чулпан знаю очень давно... Жалко ее. Она всегда в жизни и в профессии, я это наблюдал много раз, пробивалась не только талантом, но и локтями. Занималась тем, чем занимались все эти уехавшие, гавкающие артисты. Самым главным, самым важным, целеполагающим предметом - собой", - заявил актер.

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По его словам, за границей она стала "заложницей свободы" и ей приходится делать то, что говорят. Артист уверен, что она вернется на Родину, так как за рубежом артистка никому не нужна. При этом, Дмитрий уточнил, что без покаяния принимать ее нельзя. "Есть вещи, которые выходят за пределы нашего милосердия. Без покаяния возвращение невозможно. Это важная вещь. Не тихонько вернуться и все забыли, а именно через покаяния", - Певцов.