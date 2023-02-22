Военная спецоперация на Украине 22 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артемовска. Фото: REUTERS

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 февраля 2023 года.

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из крупнокалиберного орудия «Мста-Б».

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытаются деблокировать пути снабжения Артемовска. С этой целью в район Часова Яра направлены боевики националистического вооруженного формирования.

Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском. ВСУ потеряли на Донецком направлении 170 человек.

Херсон будет освобожден в недалеком обозримом будущем. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 21 февраля 2023 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР.

В ЛНР заявили о переброске под Артемовск боевиков националистического батальона. Им приказано не допускать бегства мобилизованных военнослужащих ВСУ, сообщил офицер Андрей Марочко.

Полицейские обезвредили неразорвавшуюся ракету ВСУ, упавшую рядом с поселком в Херсонской области.