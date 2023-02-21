Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 февраля 2023 года.

Украинские войска перебрасывают подкрепления, а также строят фортификационные сооружения и минируют подходы к своим позициям, расположенным недалеко от Часова Яра около Артемовска. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 3,5 тыс. единиц вооружения. Как пояснили в Службе внешней разведки РФ, российские войска уничтожили уже большую часть этой техники.

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Кременная были обнаружены не только украинские боевики, но также выявлены иностранные наемники, переброшенные туда Киевом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль выход к железной дороге на Северск. Кадыров сообщил об ожесточенных боях за стратегические возвышенности, которые продолжались «достаточно долго».

По всей территории Украины в понедельник, 20 февраля, была объявлена воздушная тревога. Это совпало с прибытием президента США Джо Байдена в Киев, на официальную встречу с Владимиром Зеленским.

Российские войска освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. На донецком направлении ВСУ за минувшие сутки потеряли более 115 военных и 11 единиц техники.

Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27 в воздушном бою в Харьковской области. Украинский самолет сбит в районе города Изюм.

Ситуация в Энергодаре стабильно напряженная, диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины осуществляют провокации на линии соприкосновения, заявил командир группы специального назначения в городе Степан Лопатин с позывным «Злой».

Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине на 460 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS, системы Javelin, приборы ночного видения и медикаменты.