Военная спецоперация на Украине 22 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

В России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z» Фото: Борис КОКУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 апреля 2023 года.

Российские войска пресекли действия четырех диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении. Потери украинских войск на этом направлении составили более 60 человек.

В России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Опытные образцы уже проходят испытания в зоне конфликта на Украине.

Замглавы Минобороны Украины Маляр признала успехи российских сил в Артемовске. Она отметила, что российские военные продвигаются в некоторых районах города.

В России создали новое ружье ПАРС-С «Степашка» для борьбы с украинскими дронами. Противодронное ружье уже запущено в серийное производство.

ВСУ попытались применить химоружие при помощи дрона в Запорожской области. Один военнослужащий получил химический ожог.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в ходе выступления на национальном телемарафоне «Единые новости» заявила, что в Винницкой области в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект. Она отметила, что попадание было по объекту именно стратегической инфраструктуры.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске.

Восемь бойцов 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые находились на запорожском направлении, сдались в российский плен. Они состояли в украинской группировке «Восток». Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога 21 апреля 2023 года. Сигнал тревоги прозвучал в разных регионах почти одновременно в 18:26 мск.

В течение суток российские штурмовые отряды продолжали активные действия по ликвидации противника в западной части Артемовска на донецком направлении.