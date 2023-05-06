В настоящий момент есть две версии взрыва, ранившего писателя Захара Прилепина. Фото: Стрингер/ТАСС

Задержан подозреваемый в организации взрыва, ранившего писателя Захара Прилепина 6 мая 2023 года в Нижегородской области и убившего его друга и охранника Александра Шубина. Версию случившегося мы обсудили с экспертом по взрывному делу, занимающемуся разминированием в зоне СВО.

Покушение на Захара Прилепина: что известно

Напомним, днем 6 мая 2023 года, в поселке Пионерский в 54 километрах от Нижнего Новгорода был взорван автомобиль Audi Q7. Писатель Захар Прилепин серьёзно пострадал, у него ранены ноги. Водитель Александр погиб на месте.

Авто после взрыва перевернуло.

По горячим следам задержан подозреваемый. В СК назвали его имя - Александр Пермяков. В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. По его словам, способом убийства Прилепина был выбран дистанционный взрыв двумя противотанковыии минами

Захар Прилепин получил серьезные ранения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Версия взрыва: "Бомбу привели в действие дистанционно, опасаясь, что будет поздно"

Взрыв произошел под днищем машины. Часть взрывной волны ушла в грунт, на фотографиях заметен выброс грунта.

Похожая воронка действительно может образоваться от срабатывания противотанковой мины. В таком случае должны сохраниться части корпуса такой мины, и тогда следователи, работающие на месте преступления, их найдут. Вряд ли машина наехала колесом на мину. Сила взрыва была такова, что очевидно – били наверняка, не рассчитывая на случайную удачу.

Первоначально эксперты предполагали, что речь может идти и про самодельное взрывное устройство, аналог советской СПМ (средней прилипающей мины). Она магнитная, поставить такую могли, предположительно, на защиту картера двигателя.

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Известно, что Захар Прилепин в момент взрыва находился рядом с машиной, а не внутри. Так же маловероятно, что был использован таймер. Скорее всего, мину активировали дистанционно, когда машина была в прямой видимости диверсанта. Установили заранее, а потом ждали в засаде. В тот момент, когда Захар вышел из машины, нажали на кнопку, опасаясь, что иначе будет поздно.

Мощность взрывчатки не меньше 1 кг в тротиловом эквиваленте. Пластиковую взрывчатку и детонаторы к ней диверсанты ГУР (главного управления разведки Украины) переправляют через границу при помощи так называемых «почтовых» дронов для ведения террористической деятельности и политических убийств на территории России. Подобные дроны уже сбивали в Запорожской и других областях.

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