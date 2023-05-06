Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 мая 2023 17:20

Версия покушения на Захара Прилепина: Как и какую бомбу заложил террорист и когда привел в действие

Для взрыва автомобиля Захара Прилепина террорист использовал противотанковую мину
Николай ЛОПАТКИН
В настоящий момент есть две версии взрыва, ранившего писателя Захара Прилепина. Фото: Стрингер/ТАСС

В настоящий момент есть две версии взрыва, ранившего писателя Захара Прилепина. Фото: Стрингер/ТАСС

Задержан подозреваемый в организации взрыва, ранившего писателя Захара Прилепина 6 мая 2023 года в Нижегородской области и убившего его друга и охранника Александра Шубина. Версию случившегося мы обсудили с экспертом по взрывному делу, занимающемуся разминированием в зоне СВО.

Покушение на Захара Прилепина: что известно

Напомним, днем 6 мая 2023 года, в поселке Пионерский в 54 километрах от Нижнего Новгорода был взорван автомобиль Audi Q7. Писатель Захар Прилепин серьёзно пострадал, у него ранены ноги. Водитель Александр погиб на месте.

Авто после взрыва перевернуло.

По горячим следам задержан подозреваемый. В СК назвали его имя - Александр Пермяков. В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. По его словам, способом убийства Прилепина был выбран дистанционный взрыв двумя противотанковыии минами

Захар Прилепин получил серьезные ранения.

Захар Прилепин получил серьезные ранения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Версия взрыва: "Бомбу привели в действие дистанционно, опасаясь, что будет поздно"

Взрыв произошел под днищем машины. Часть взрывной волны ушла в грунт, на фотографиях заметен выброс грунта.

Похожая воронка действительно может образоваться от срабатывания противотанковой мины. В таком случае должны сохраниться части корпуса такой мины, и тогда следователи, работающие на месте преступления, их найдут. Вряд ли машина наехала колесом на мину. Сила взрыва была такова, что очевидно – били наверняка, не рассчитывая на случайную удачу.

Первоначально эксперты предполагали, что речь может идти и про самодельное взрывное устройство, аналог советской СПМ (средней прилипающей мины). Она магнитная, поставить такую могли, предположительно, на защиту картера двигателя.

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина задержан. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Известно, что Захар Прилепин в момент взрыва находился рядом с машиной, а не внутри. Так же маловероятно, что был использован таймер. Скорее всего, мину активировали дистанционно, когда машина была в прямой видимости диверсанта. Установили заранее, а потом ждали в засаде. В тот момент, когда Захар вышел из машины, нажали на кнопку, опасаясь, что иначе будет поздно.

Мощность взрывчатки не меньше 1 кг в тротиловом эквиваленте. Пластиковую взрывчатку и детонаторы к ней диверсанты ГУР (главного управления разведки Украины) переправляют через границу при помощи так называемых «почтовых» дронов для ведения террористической деятельности и политических убийств на территории России. Подобные дроны уже сбивали в Запорожской и других областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За такое нужна смертная казнь»: Стивен Сигал призвал применить жесткие меры к виновникам подрыва авто писателя Прилепина

Стивен Сигал в Самаре призвал жестко наказать виновников подрыва автомобиля Захара Прилепина (подробнее)

Опубликовано видео с места взрыва автомобиля Захара Прилепина

Видео с места взрыва автомобиля Захара Прилепина 6 мая 2023 показал СК (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧППокушение на Захара Прилепина 6 мая 2023