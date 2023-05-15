Семь чудес России: Удивительные места, в которых стоит побывать каждому

Камчатка. Фото: Shutterstock

Балтика

Это исторические ворота в Европу, которые прорубал царь Петр, а потом расширил Сталин. Отдых на Балтийском море сложно назвать курортным - тут не так тепло, как на юге, и короткий туристический сезон.

Выборг - наш кусочек средневековой Европы в Ленинградской области. Здесь стоит старинный замок, а летом проводят рыцарские фестивали-турниры. Скальный парк Монрепо не уступит любому царскому парку. А бухты Выборгского залива идеально подошли бы для яхтинга, если бы не погранзона - до НАТО тут каких-то 20 километров.

Интересен Кронштадт - замок на европейских воротах, чтобы оттуда всякие проходимцы не лезли. Он строился как миниатюрная копия Петербурга и одновременно Константинополя. Смотреть здесь надо морские форты, считающиеся самой большой крепостью в мире.

Средневековый замок в Выборге. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Если на севере Балтики прохладно даже летом, то на юге можно купаться. Калининградская область - кусочек бывшей Пруссии, наш военный трофей со старыми германскими городишками. Во время войны эти города были серьезно потрепаны, но некоторые выдающиеся сооружения - особняки, крепости и кирхи - сохранились. Там самые дорогие виллы на Балтике и самые шумные фестивали.

Можно выделить Светлогорск (бывший курорт Раушен) и Зеленоградск (Кранц). От Зеленоградска можно проехать по Куршской косе до границы с Литвой, зайти в Танцующий лес и подняться на песчаные дюны.

В Балтийске прямо на берегу лежат кусочки янтаря, которые выкидывает после шторма. Оттуда можно отправиться в поход на другую песчаную косу, менее облагороженную, - Балтийскую, уже до границы с Польшей.

Как добраться:

Выборг, Приморск и Сестрорецк - это Ленинградская область, сюда ходят электрички из Петербурга. Да и дороги тут хорошие, но в выходные и праздничные летние дни есть риск попасть в пробку. В Кронштадт лучше отправиться из центра Петербурга на кораблике.

Для поездки в Калининград по железной дороге власти недружественной Литвы требуют загранпаспорт и шенгенскую визу или «упрощенный проездной документ» (оформляется прямо при покупке билета). Удобнее на самолете. Но летом можно и на пароме из порта Усть-Луга в Балтийск.

Что взять:

Балтийская погода переменчива. В комплект к купальнику пригодятся ветровка, свитер и зонт.

Велика Россия, а отдохнуть где?

Русский Север

Путешествовать здесь удобно с моторной лодкой - много рек и озер. И желательно на внедорожнике, потому что тут дорог меньше, чем хороших озер.

Рускеала - горный парк в Карелии с мраморным каньоном, по которому можно проплыть на лодке. А еще фишка этого парка в настоящем паровозе, который привезет вас сюда из городка Сортавала.

Карелия, Сортавала. Туристы в мраморном каньоне горного парка «Рускеала». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Познакомиться с саамами-лопарями и покататься на северных оленях можно в районе Ловозера. Стоит пройтись по горным маршрутам в Хибинах или по красивейшему национальному парку Паанаярви.

Карелия и Кольский полуостров славятся сейдами - культовыми мегалитами на крошечных каменных ножках. Такие можно увидеть на горе Воттоваара или поехать на мистическое Сейдозеро.

На полуострове Рыбачий (Мурманская область) самые красивые северные пейзажи. Это о нем поется в песне «Прощайте, скалистые горы». С конца августа здесь бывает северное сияние. Иногда к берегу подходят киты. А если времени на Рыбачий нет, можно ограничиться Териберкой, популярной благодаря атмосфере «Левиафана».

Народное зодчество собрано в заповеднике Кижи (Карелия) и в Малых Корелах (Архангельск).

Для водных путешествий интересны архипелаги Белого моря: Кузова, Коловары, ну и всем известные Соловки.

Как добраться:

Идущая на север трасса «Кола» хорошая, скоростная. В Мурманск и Архангельск летают самолеты. До Петрозаводска можно доехать на поезде. До Сортавалы из Москвы и Петербурга ходит «Рускеальский экспресс».

Что взять:

Если идете в поход, пригодятся средство от комаров или накомарник, теплая одежда и спальник на минусовую температуру даже летом.

Северный Кавказ

Это перекресток цивилизаций, культурно-природный калейдоскоп. За него бились древние греки, римляне и византийцы с одной стороны, персы и турки - с другой. Победили русские.

В Дагестане стоит побывать в древнем Дербенте, по возрасту он сравним с Херсонесом Таврическим, но это не точно (может быть и старше). Здесь находились ворота просвещенной Азии. На берегу Каспийского моря можно искупаться, но стоит помнить, что Дагестан - мусульманская республика, так что прилюдно оголяться тут не стоит, особенно женщинам. Хотя коньяк не запрещен.

Дербент. Фото: Shutterstock

Здесь много горных маршрутов. Стоит посетить Сулакский каньон, Карадахскую теснину и живописный аул Гамсутль.

Чечня на туристическом рынке почти новичок, но ей уже есть что предложить гостям: окруженное горами озеро Кезеной-Ам, скальные образования «каменное войско» в Нашхе, башни-близнецы в Аргунском ущелье.

Что до боевых башен, то они еще эффектнее в соседней Ингушетии. Сохранились целые села из таких башен - Эгикал, Таргим, Эрзи. И совсем эпичные башни Вовнушки. По Ингушетии допустимо и даже популярно ходить пешком.

В Северной Осетии стоит посетить уникальные Кармадонское, Куртатинское и Дигорское ущелья. Местные жители исторически жили в ущельях, и по фамилиям до сих пор можно определить, кто откуда родом. По пути можно остановиться у языческого могильника Даргавс, он напоминает сказочный город.

Никогда не выйдут из туристической моды знакомые с советских времен «лыжи-у-печки-стоят» Домбай (Карачаево-Черкесия) и «шаг-ступил-на-ледник-и-сник» Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).

Как добраться:

Проще всего взять тур на неделю-две, начинающийся в Махачкале, заканчивающийся в Пятигорске или наоборот. Можно отправиться и на машине - долго, но того стоит, если не гоняться с лихачами джигитами. Можно даже одному с рюкзаком. Кавказцы гостеприимны и приветливы. Но одинокой девушке путешествовать будет непросто по причине чрезмерной опеки со стороны местных жителей.

Что взять:

На Кавказе есть всё. Ничего не берите.

Поволжье

Волга очень длинная (3,5 тыс. км) - от Тверской области до Астраханской. Правда, пройти ее на лодке нелегко - шлюзы.

Самарская Лука. Фото: Shutterstock

Недалеко от Самары примечательный Бузулукский бор с 300-летними соснами. В Волгоградской области интересен природный парк «Щербаковский» с оползневыми амфитеатрами и карстовыми полями. Стоит посетить соленое озеро Эльтон. После дождя оно превращается в зеркало, а в засуху становится ослепительно-белым.

Еще один красивый солончак, но уже в Астраханской области - озеро Баскунчак. По пути к нему надо заехать в Сарай-Бату - восстановленную столицу Золотой Орды. В астраханских степях стоит посетить верблюжьи фермы. А в дельте Волги цветут лотосы.

Как добраться:

На теплоходе или на поезде.

Что взять:

Удочку.

Урал

Тут от встречи Запада и Востока земля стоит дыбом. Одна из главных достопримечательностей - плато Маньпупунёр (Коми) с торчащими 40-метровыми каменными столбами. Раньше им поклонялись манси, а сейчас они - одно из семи чудес России. По пути можно заехать на перевал Дятлова.

В Каменном городе в Пермском крае скалы похожи на деревянные башенки.

Плато Маньпупунёр. Фото: Shutterstock

В городище Аркаим, которому 3,5 тысячи лет, мистика. Говорят, тут жили «истинные арийцы», переселившиеся в Иран и в Индию, а сейчас непонятным образом оказавшиеся на Украине. Можно сплавиться по рекам Ай и Чусовая.

Как добраться:

Самолетом в Пермь, Челябинск, Екатеринбург. В Аркаим ехать из Магнитогорска.

Что взять:

Пригодится всё: палатка, непромокаемый рюкзак, теплый спальник, плащ, спрей от комаров, крем от загара, запас продуктов.

Байкал

Самое большое, самое глубокое, самое чистое…

Крупнейший остров - Ольхон с остроконечными скалами, природными арками и шаманскими столбами.

Остров Ольхон. Вид на скалу Шаманка, расположенную на мысе Бурхан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ушканьих островах сидят байкальские нерпы. Можно подплыть к ним довольно близко - они смелые.

Самый большой залив на Байкале - Баргузинский. Он ограничен полуостровом Святой Нос, с вершин которого видно и Ольхон, и Ушканьи острова.

Отличные пейзажи в Баргузинской долине: степь, кони и горная цепь вокруг. Самая красивая часть долины - Сувинская Саксония с выросшими из степи скалами.

К западу от Байкала находится падь (низина в горах) реки Хигол. Там три потухших вулкана.

Как добраться:

Лететь до Иркутска или Улан-Удэ. Вдоль южного берега озера идет дорога, по северному - на внедорожниках или пешком. Есть несколько размеченных пешеходных маршрутов под общим брендом «Большая байкальская тропа». Кусочек пути от Култука до порта Байкал можно проехать по Кругобайкальской железной дороге. По озеру на арендованном катере или яхте (около 70 тысяч рублей в день).

Что взять:

Водку, сигареты и горсть монет, чтобы сделать подношение духам. Или местным жителям.

Алтай

Здесь и золото добывали, и тюрки, говорят, отсюда произошли. В этих местах можно встретить деревянных и каменных истуканов.

По горам Алтая идет исторический и крайне живописный Чуйский тракт. Когда-то на его месте была узкая тропа для навьюченных лошадей и верблюдов. Сейчас - отличное шоссе. Но по нему стоит ехать как можно медленнее, чтобы успевать смотреть по сторонам.

Республика Алтай. Автомобильная дорога «Чуйский тракт» и река Катунь в национальном Сайлюгемском парке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярнейшая гора Алтая - Белуха (4506 м). Эзотерики считают ее горой-антенной, принимающей энергию космоса.

Отличные пейзажи на плато Укок (2,5 км над уровнем моря).

Телецкое озеро - одно из самых древних и глубоких, с водопадами, бухтами и, как утверждают, целебной водой. По нему ходят на байдарках и каноэ, даже предусмотрена подводная - для дайверов - экотропа.

Рядом, на берегу реки Чулышман, стоит урочище Аккурум с высоченными каменными грибами. Кто эти грибы видел, в турецкой Каппадокии не улыбается и даже туда не поедет.

Как добраться:

Самолетом до Горно-Алтайска или до Барнаула, а потом рейсовым транспортом. Здесь интересно ездить на внедорожниках. Если попробуете на своей машине, не забудьте лебедку.

Что взять:

Экипировку для горных походов. И перед подъемом на вершины не забудьте про высотную акклиматизацию.Камчатка

Камчатка

Если европейская часть России - это ее мотор, то Камчатка с вулканами и гейзерами - главная выхлопная труба страны. Здесь все бурлит, булькает, шипит, взрывается, разлетается камнями, грязью и огненными сгустками.

Есть три способа путешествовать по Камчатке: пешком, на внедорожниках и вертолетах.

Ближе всего к Петропавловску-Камчатскому вулканы Горелый и Мутновский.

Фантастические Узон и Долина гейзеров находятся в Кроноцком заповеднике. Пешком туда попасть тяжеловато, а на вертолете дорого. Но увидеть стоит. В заповеднике полно медведей, иногда голодных, будьте осторожны. Очень живописна Кроноцкая сопка.

До вулкана Толбачик и Мертвого леса ходят туристические «КамАЗы». Толбачик много раз извергался, и вокруг него растеклись лавовые поля. Главное - не заблудиться в тумане и не провалиться. Рядом Ключевская сопка, самая высокая на Камчатке - 4800 метров.

Как добраться:

Ловить дешевый авиабилет. А потом ехать в составе камазно-вертолетного тура или пешком под свою ответственность (медведи!).

Что взять:

Для подъема на вулканы одевайтесь тепло даже летом. Обязательна непромокаемая обувь: трекинговые ботинки или резиновые сапоги. Если будете путешествовать в одиночку, то гудок, газовый баллончик и фальшфейер от медведей. Они повеселятся.