Дети звезд – абитуриенты 2023 года: куда поступают наследники Волочковой, Децла, Барановской

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна поступает в Высшую школу экономики. Фото: социальные сети

Выпускники сдают ЕГЭ, а уже с 20 июня будут подавать документы в вузы. Большинство школьников заранее определились со списком учебных заведений и специальностей, куда будут поступать – можно подавать документы в 5 вузов не более чем на 5 специальностей. Интересно, что в этом году звездные выпускники думают над выбором института или факультета практически до последнего.

Дочь Анастасии Волочковой

17-летняя Ариадна Волочкова заканчивает лицей при Высшей школы экономики. Училась девочка хорошо. После сдачи ЕГЭ дочь известной балерины подает документы в Высшую школу экономики – окончательно со специальностью девочка еще не определилась, выбирает между несколькими экономическими направлениями. Ариадна в 13 лет переехала из дома матери Анастасии Волочковой – в семью отца. Ариадна живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его женой телеведущей Еленой Николаевой, с которой отлично ладит.

После последнего звонка в семье вспыхнул скандал: Ариадна позвала на июньский выпускной папу, своего парня и мачеху (она не придет, так как работает). Балерина Волочкова обиделась на Ариадну из-за того, что не получила приглашения на выпускной единственной дочери: «Она не хочет меня видеть меня по той причине, что (как она сказала) если я появлюсь на этом выпускном, то отвлеку внимание от нее и «перетяну одеяло» на себя. Хочу сказать, что папу она не видела шесть лет, я лично за руку Ариадну вела в первый класс!».

Балерина возмущается и обещает прибыть на выпускной без приглашения. По слухам причина ссоры Волочковой с дочкой имеет предысторию: якобы Ариадна попросила ключи от квартиры балерины в центре Москвы, чтобы после окончания школы поселиться там со своим парнем, а мама отказала – мол, мала еще. Из-за чего дочка на маму обиделась (так как квартира стоит пустая), и в отместку не позвала на праздник.

Сын Кирилла Толмацкого (Децла)

Сын Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний с мамой. Парень решил стать музыкантом. Фото: социальные сети

В июне Антонию Киселеву исполнится 18 лет и он также как и его отец Кирилл Толмацкий (Децл) решил стать музыкантом и после сдачи экзаменов планирует поступать в музыкальный вуз. Кирилл Толмацкий умер три с половиной года назад – причина сердечная недостаточность. Парня последний года поднимала одна мама Юлия Киселева, которая окружила сына заботой и прислушалась к его желаниям по поводу выбора профессии. Антоний уже выпускает треки и планирует стать профессиональным музыкантом.

Сын Тутты Ларсен

Тутта Ларсен со старшим сыном Лукой Колосковым. Фото: социальные сети

18-летний Лука Колосков – старший сын многодетной телеведущей Тутты Ларсен. Лука из тех выпускников, что сдает экзамены и все еще думает куда подавать документы. После последнего звонка мама парня переживала, что сын так и не определился: «Это сейчас самый непонятный опрос. Я отошла в сторону». Тутта Ларсен еще полгода назад переживала: «Я в 17 лет уже точно знала, куда я поступаю, чего я хочу. И я просто рвалась на тысячу «ларсиков» для того, чтобы этого достичь. У меня были репетиторы, я пахала как слон. Я была уверена в себе, я знала, что у меня есть цель и не вижу препятствий (Телеведущая поступила на журфак МГУ – прим. Авт). А он вообще ничего не знает. Меня это очень тревожит».

Лука Колосков пока не определился с профессией. Фото: социальные сети

Минувшей осенью Тутта Ларсен говорила так о будущем старшего сына: «Мы идем в армию или поступаем в вуз. Я ничего не имею против службы сына в армии, особенно в российской. Особенно сегодня. Но я не очень уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорее наоборот - моему сыну она нужна. А вообще я бы очень хотела, чтобы он занялся волонтерской деятельностью и помогал людям».

Дочь ГлюкоZы

Дочь певицы ГлюкоZы Лидия Чистякова закончила 9-й класс и сдает сейчас ОГЭ. После этого девочка уходит из школы, чтобы стать звездой. Фото: социальные сети

16-летняя дочь певицы ГлюкоZы Лидия Чистякова закончила 9-й класс и сдает сейчас ОГЭ. Но дальше учиться в школе девочка не собирается. Лида рассказала: «Я уже очень устала, у меня много работы, поэтому после 9-го класса ухожу работать. Буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся: хочу сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то про инвестиции. ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются». Лидия пишет музыку, песни и исполняет их под псевдонимом Ray, девочка уже выпустила свой музыкальный альбом. 15 июня у Ray первый сольный концерт – учится на звезду.

Сын Юлии Барановской

Юлия Барановская и ее старший сын Артем Аршавин, который провел уже многие мероприятия в Москве. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара».

17-летний Артем Аршавин закончил частное учебное заведение - Международную школу Москвы. Артем начинал учебу еще в Англии, где тогда играл его отец футболист Андрей Аршавин. Когда спортсмен ушел из семьи, Юлия Барановская с тремя его детьми вернулась на Родину. Дети телеведущей ходят в три разных московских школы – разные характеры, таланты, цели. Артем учится хорошо, но вместе с мамой не афиширует куда будет поступать. Узнаем – когда пройдет зачисление.

Артем Аршавин с 3 лет в Лондоне занимался в театральную школу, а в Москве мальчик уже освоил профессию серьезно. Артем играл в спектаклях, даже на сцене Большого театра – играл в опере, пел в театр-студии «Непоседы», а последние годы как ведущий проводит различные мероприятия –детские праздники, концерты (в том числе в Кремлевском дворце, Доме музыки, «Планете КВН» и др. площадках) и фестивали.

Артем рассказывал журналистам о первых заработках: «На днях пришел заработок за спектакль в Большом театре – 27 тысяч рублей. Играли давно, а зарплата пришла спустя несколько лет». У Артема Аршавина уже есть концертный директор – как у взрослых артистов. Как-то Аршавин сказал в интервью: «Думаю, что ведение мероприятий будет частью моей будущей профессии. Мне это очень нравится». Поэтому есть два мнения по поводу выбора профессии талантливым мальчиком: театральный вуз или все-таки экономический.