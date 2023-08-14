Экспедиция «КП» - от Москвы до моря: Сочи миллионеров

Здесь одновременно находится 800.000 туристов Фото: Олег УМАРОВ

И наконец до нее добрались. Сюда, как и в Москву, летят все самолеты, идут все поезда. Здесь одновременно находится 800.000 туристов (по информации местного министерства курортов). С Диной и Оксаной, стало быть, 800 002…

СКОЛЬКО-СКОЛЬКО?!!

Конечно, все ждут рассказа про автодорогу до Сочи - тот самый серпантин. Что тут рассказывать - ехали мы эти несчастные 170 км от Джубги до Сочи почти 7 часов. Плелись, плелись... Народ в Лазаревском, Дагомысе и прочих спутниках главного курорта, замучившись ждать автобусы, тащился со своими надувными кругами и матрасами вдоль шоссе. Видели мы даже инвалида-колясочника, резво несущегося по обочине вдоль бесконечной вереницы машин.

Сочинское побережье изрезано вдоль (железной дорогой) и поперек (волнорезами). Народ сам компактно рассасывается по этим ячейкам. Фото: Олег УМАРОВ

- А жить-то мы где будем? - нервничала Оксана.

Но нервничала она зря. Мест в отелях на агрегаторах было достаточно. Цены в «Золотом треугольнике» (самом центре города у знаменитых пляжей) — от 10 тысяч за номер на двоих. Чуть поодаль можно найти и за 5 тысяч. Мы же решили осваивать знаменитый сочинские новостройки — небоскребы на Курортном проспекте. Залезли на интернет-доску объявлений, нашли там квартирку в модном (как уверял хозяин жилья) комплексе «Актер — Гэлекси» за 9,5 тысяч в сутки на двоих.

- Я успел купить тут несколько квартир лет 5 назад, — рассказывает владелец апартаментов, он же новоявленный миллионер. - Друг из «Газпрома» посоветовал вложиться еще на этапе строительства. И не зря! Уже все окупилось. Жаль мало взял, тогда они были по 100 тысяч рублей за квадрат. Сейчас уже по 500, а то и по миллиону.

Многие мировые здравницы отчаянно сопротивляются массовому туризму. Потому что он превращает хорошее место в огромный базар-вокзал с нереальными толпами. Кажется, Сочи удается в такое не превратиться. Фото: Олег УМАРОВ

- Сколько, сколько?!

- Миллион за квадратный метр! Девочки, это Сочи. Что вы хотите? Вот напротив строят небоскреб, видите. Там еще дороже, и все разобрано. Так, вы на наш пляж ходить будете? Если да, то нужны карточки гостя, внизу их продают по 900 рублей на один день.

ПЛЯЖИ ЗА «ЖЕЛЕЗКОЙ»

Я так и не поняла, сколько этажей в этом муравейнике, но голову задирать приходилось высоко, чтобы увидеть его край. И весь он битком, чтобы сесть в лифт, надо выстоять очередь.

Парковка тоже битком, «Роллс Ройсы», «Мерседесы» и прочие кабриолеты. Публика отдыхает серьезная. Кто все эти люди? Кем работают?

Внизу два ресторана, магазин и кофейня при нем, куда мы пришли с утра пораньше добыть еды.

Мест в отелях на агрегаторах было достаточно. Цены в «Золотом треугольнике» (самом центре города у знаменитых пляжей) — от 10 тысяч за номер на двоих. Фото: Олег УМАРОВ

- Сколько-сколько?!

- 800 рублей.

- Это за 2 капучино? Точно?

- Точно! Брать будете?

Такой вот сочинский Дубай. Лифта пришлось ждать и для того, чтобы спуститься на пляж. Но вопреки моим страшным ожиданиям, на берегу было не очень многолюдно. Сочинское побережье изрезано вдоль (железной дорогой) и поперек (волнорезами). Народ сам компактно рассасывается по этим ячейкам. Сначала я подумала, что только на этом платном пляже так. Но нет, на соседнем общественном «Заря» тоже просторно. Правда, без лифта. Вместо него - миллион ступенек, как их тут гордо называют - «тропа здоровья».

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

На закате, продираясь сквозь пробки, поехали погулять по центру города, где нет железнодорожных путей у воды. Парк «Ривьера», пляж «Ривьера», морпорт, набережная. Многие видели фото с этих мест и ужасались количеству народа. Но в реальности все не так плохо, терпимо. Лежаки на день от 500 рублей (это без зонтика и матраса). Море чистое, теплое.

Парк «Ривьера», пляж «Ривьера», морпорт, набережная. Многие видели фото с этих мест и ужасались количеству народа. Но в реальности все не так плохо, терпимо. Фото: Олег УМАРОВ

- Поесть бы, - заныла Оксана.

Хотелось посидеть в ресторане у моря, с красивым видом, но после изучения цен в меню, снова поплелись в столовку. Мы давно уже приспособились есть в столовых. Их по всему побережью много, цены что в Анапе, что в Геленджике, что здесь в «золотом треугольнике» плюс-минус одинаковые — за приличный обед-ужин рублей 500, не больше. В часы-пик в народных едальнях очереди, а соседние рестораны пустые. Хочется сказать большое человеческое спасибо владельцам этих столовок, что не сильно задирают цены и кормят простой народ простой едой. Та, которую мы нашли в Сочи на пляже «Маяк» еще и с уютной трассой.

- Вроде и места есть. А такое чувство, что еще чуть-чуть и город лопнет, - рассуждает Оксана, глядя на море. - Как-будто все на переделе. В пробках это особенно видно. Но все равно 800 тысяч отдыхающих как-будто тут нет. Где они?

- Их не видно, но они есть. Дело в том, что есть такое понятие Большой Сочи. Это все города и поселки вокруг — Догомыс, Хоста, Кудепста, Адлер. А после Олимпиады еще появилась Имеритинка в народе, или Сириус по правильному. И горные деревушки, там тоже люди отдыхают.

пляж "Дельмар" Фото: Олег УМАРОВ

- Так это же зимой.

- И летом тоже! Мы туда еще поедем (читайте в следующей серии).

Но в целом могу сказать про столицу курортов России следующее. Многие мировые здравницы отчаянно сопротивляются массовому туризму. Потому что он превращает хорошее место в огромный базар-вокзал с нереальными толпами. Кажется, Сочи удается в такое не превратиться. Это чудо какое-то, учитывая что страна наша огромная и все хотят сюда, особенно с учетом наших новых реалий. Но какой ценой, спросите вы?

А такой — высокой!

Мало кто может позволить себе вывалить по 10 тысяч за ночь в гостинице, плюс пляжные расходы (1,5 тысячи в день на человека), плюс еда (даже по минимуму, в столовке - 1000 в день), а еще проезд, экскурсии. Выходит круглая сумма, на семью из 4-х человек НЕ МЕНЬШЕ 300 тысяч рублей за две недели. По самым скромным подсчетам. Много ли российских семей могут себе такое удовольствие позволить?

- Я лучше на даче посижу, — честно признаюсь я. - Или свалю дикарем зимой в Азию. Я месяц на Шри-Ланке отдыхала в феврале, на все про все потратила 150 тысяч. А пляжи там какие! Огромные, просторные…

ЕСЛИ БЫ НЕ ОЛИМПИАДА, МЫ БЫ ЛОПНУЛИ

- Цены здесь пугают многих, — подтверждает наш гид, большой знаток всего черноморского побережья Игорь Геннадьевич Сизов.

Он живет в Сочи больше 50 лет, плюс работал журналистом в местной газете — знает о происходящем тут все.

- Этот сезон благоприятный для нас, — признает он. - Европа закрыта, Турция задрала цены. И вот медленно, но верно люди начинают выбирать Сочи. Вы не смотрите на официальную статистику, на самом деле прирост турпотока 30—40%. В городе одномоментно не 800 тысяч человек, а все 1,5 миллиона. Рекордное число отдыхающих.

- А если бы не Олимпийская стройка?

- Это был бы кошмар! Коллапс. До Олимпиады инфраструктура Сочи просто задыхалась. Тут же с советских времен ничего не реконструировали. И такое мощное вливание дало, конечно, толчок. Иначе тут бы сейчас все рухнуло просто. Так что Олимпиада избавила Сочи от основных проблем лет на 30 вперед. А еще позволила стать всесезонным за счет горных курортов. Это огромный плюс.

Фото: Олег УМАРОВ

Но сложностей и недоработок еще много. Особенно хаотичная застройка, которой изуродовали город! Курорты же надо развивать с умом. А у нас даже Краснодарский край, маленькая теплая территория на карте России, освоен частично, кусками. К северу от Анапы вообще ничего нет, Таманское побережье простаивает, а шикарный проект Азов-сити (игорной зоны. - Ред.) закрыли. А проблемы вывоза мусора? А одна узкая дорога на все побережье? А коммуникации всех остальных городов кроме Сочи? Они же хромают на обе ноги. Если бы государство во все это вложилось, курорты здесь рванули бы знаете как?

Мы не знаем. Но хотелось бы узнать. Неужели следующую Олимпиаду надо ждать?

На утро мы с Оксаной встали пораньше и поехали смотреть хотя бы на то знаменитое олимпийское наследие, которое осталось после 2014-го. Все эти новые стадионы, поющие фонтаны и прочие фантастические вещи, поразившие 9 лет назад весь мир. Не переключайтесь.

Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрическом кроссовере «EVOLUTE I-JOY», предоставленном компанией «КЛЮЧАВТО».

Продолжение следует.