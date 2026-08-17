Быль дорог. Где в России находится тоннель в другой мир, "Золото Колчака" и как найти главное сокровище Байкала

Пригородный поезд "Матаня" на мосту КБЖД Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Забудьте все, что вы читали и слышали о Байкале. Все рассказы, стихи и песни. Все фильмы, подкасты и рилсы. Это все неправда. Потому что Байкал в жизни намного-намного круче. Это не передать буквами, это не увидеть на фотографиях. Надо ехать самому и смотреть.

"Быль дорог" добралась до самого знаменитого и красивого озера в мире.

Почему Байкальск?

Мы приближались к Байкалу со стороны Улан-Удэ, и у нас был выбор – сделать крюк и заехать в порт Турка, где есть какой-то живописный маяк и вроде как отстроили порт и центр водного туризма. Но вот беда, центр туризма отстроили, даже, наверное, потратили много-много денег, а дать нормальную информацию о нем как-то посчитали лишним.

Чуть-чуть и будет Байкал... Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Можно ли в Турке найти отель? Можно ли нанять катер с экскурсией? Если да, то с какой и сколько это будет стоить? Что там вообще есть в этом порту?..

Информация оказалась крайне размытой, телефоны на вроде как официальном сайте молчали, отправленное давным-давно письмо бесследно булькнуло в воды Байкала. Так что мы решили не тратить время и бензин и помчались в Байкальск – проверенный курорт, на котором есть даже горнолыжная трасса.

Платки, мотели и даже тиры: как мы выбираем жилье в поездках и почему возим свою кофеварку

Заказать отель даже в давно известном туристическом Байкальске получилось не без сложностей. Даже при том, что сезон в этом году на Байкале плохой. Многие туристы испугались проблем с бензином и решили отложить поездки. Но туристическая реальность страны такова, что забронировать отели привычным для нас способом – через приложения-агрегаторы – оказалось не так просто. С крупными агрегаторами, похоже, местные отели не очень дружат.

Обычно мы быстро находим жилье. Чуть ли не в день заезда заходим в несколько всем известных приложений, выбираем отели по оценкам, цене и расположению и жмем кнопку бронировать. Если не получается, то ищем варианты уже по поиску сами.

Так, например, под Читой мы нашли базу с палатками. Только сейчас это совсем другие палатки, чем были в походах нашей молодости. Нынешние кемпинги больше похожи на 3-4 звездочные номера, с соответствующей обстановкой, ванной комнатой с душем и туалетом, и уголком с чайным столиком. Стоит как номер соответствующего уровня - 5 тыс. за палатку в день.

Из недостатков – тонкие стены и большой ухоженный кот, который пролазит под пологом и устраивается спать вместе с вами спиной к спине. Стоила такая палатка, как гостиничный номер соответствующего уровня - 5 тыс. в день, кот свою часть не платил.

Самый бюджетный вариант был у нас в Кемерово. Суровое здание с вертолетом на улице, самым настоящим тиром внутри и с длинными мрачными коридорами, где по стенам развешены схемы сборки-разборки оружия. Такой номер обошелся нам 3300 руб.

В среднем же по тем городам России, что мы проехали, отели 3-4 звезды близко к центру с хорошими оценками стоят порядка 5 тысяч руб. Во Владивостоке раза в полтора-два дороже. Еще рублей 700 кладите на завтраки. И помните, приличный кофе на них – это роскошь. Мы, например, возим свою кофеварку.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Как мы ищем экскурсии по России

В Байкальске мы нашли один из самых небюджетных вариантов в поездке, но он стоил того. Отдельные домики-шале на одного-двух человек мы бронировали по 9500 за каждый, но не пожалели. Условия – на уровне приличных курортов Европы, работающие там люди – просто супер. Мы остались там на лишний день.

Еще один квест – заказ экскурсий на Байкале, да и вообще в процессе всей этой поездки. Через турфирмы получается дорого, не щадят они туристов. Через агрегаторы (в российском сегменте есть два крупных, специализирующихся на таких услугах) можно найти далеко не все. Так что основных вариантов два. Можно смотреть наружную рекламу в туристических местах на щитах и билбордах или на помощь приходит известный сайт объявлений – там выбор побогаче и быстрая реакция тех, кто ищет клиентов.

Так мы договорились на поездку на катере через весь Байкал на КБЖД – Кругобайкальскую железную дорогу.

Если наш человек решил отдохнуть, его ничего не остановит

В первый день выйти на катере на озеро не поучилось, объявили штормовое предупреждение, мы отложили катер на день и отправились на пляж. Ну как отправились – поставили на самой недоступной части берега точку и попытались туда доехать на кроссоверах.

И не скажешь, что скоро на Байкале будет шторм Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы лезли по страшным буеракам. Мы атаковали под рискованными углами то, что здесь называется грунтовой дорогой. Мы форсировали лужи, которые считали себя младшими сестрами Байкала. И в итоге мы залезли туда, где, как считали, вообще никого не может быть… Но вывернув из последнего поворота, увидели десяток палаток, самодельную волейбольную площадку и целую колонию из нескольких семей.

Немного приключений на Байкале... Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Нет, все-таки, если наш человек решил где-то отдохнуть, его ничто не остановит.

Нас встретили радушно, показали место, куда отлично встать, рассказали, что ездят сюда уже лет 30 - сначала со своими родителями, а теперь уже и с детьми. И искренне удивились и расстроились, что мы всего на час-два, а не на пару дней.

Все-таки люди – главное сокровище Байкала.

Люди приезжают в излюбленные места Байкала десятилетиями Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Откуда на железной дороге Байкала итальянские мосты и виадуки

А на следующий день мы по-настоящему рассматриваем Байкал. Сначала с высоты – в Байкальске есть горнолыжный курорт, канатка от него работает и летом, и если у вас есть шанс залезть на 900 метров, и вы им не воспользовались, у нашей компании будут к вам вопросы.

Байкал с высоты 900 м Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

А потом у нас была КБЖД – главное приключение Байкала.

До 1905 года Байкал был черной дырой для Транссиба. Поезда доходили до озера и вставали – дальше дороги не было, а доставлять грузы и воевать с той Японией необходимо. Так что зимой рельсы клали по льду, и вагоны по ним тянули лошади, потому как паровозы были слишком тяжелы для такой дороги.

Потом для переправы через Байкал в Англии заказали два парома-ледокола. Первый – побольше, его назвали "Байкал", и в его трюм вмещалось 28 вагонов с паровозом. Нижних чинов – солдат и унтеров, а также лошадей, бывало, из вагонов не выпускали. 45 км по Байкалу они преодолевали в трюме, и невозможно даже представить, в каком ужасе в запертой "теплушке" они проводили несколько часов в часто неспокойных водах великого озера.

В 1905 году кошмар закончился. Вокруг Бакала появилась КБЖД – Кругобайкальская железная дорога. Это был самый дорогой ж/д-проект царской России: на 260 км уместились 39 тоннелей, которые пробивали вручную. Прибавьте к ним 470 мостов и виадуков, 16 галерей для защиты поездов от каменных обвалов и 270 подпорных стенок и вы поймете, насколько это крутое сооружение.

Строили КБЖД не только наши рабочие и заключенные, но и массового приглашенные итальянские каменщики. Получилась не дорога, а произведение искусства. Сейчас она работает только как исторический объект и ветка для местного сообщения. По ней пару раз в день ходят пригородные поезда, их тут зовут "Матаня" – потому что их неторопливо мотает из стороны в сторону, а останавливаются они у каждого столба.

Тоннель КБЖД в другую реальность

Ходят по Кругобайкальской железной дороге и экскурсии на самых настоящих паровозах. Но "Матаня" – это самый трушный способ посмотреть КБЖД. А мы, чтобы попасть на железную дорогу, пересекаем Байкал на катере.

Час времени, остановка, чтобы черпнуть кружкой и попробовать воду самого чистого озера в мире, и вы на станции Половинная. Здесь находится деревня, где нет ни одного автомобиля – не нужны они, не существует тут автодорог, сообщение только водное или по ж/д. В деревне живет пара десятков человек – железнодорожники и егеря.

Станция Половинная на Байкале: сюда невозможно добраться на машине Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

И тут же находится самый фотогеничный объект КБЖД – самый длинный тоннель дороги Половинный и американский паровоз серии Еа, мы такие получали из США по ленд-лизу во времена Великой Отечественной.

Паровоз из США уже 80 лет живёт на Байкале Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Через тоннель надо идти пешком, и лучше в одиночестве. Ощущения очень необычные. Вдалеке мерцает свет, под ногами мерно шуршит щебень, а с кирпичных стен столетней кладки медленно сочится вода. К середине тоннеля на тебя накатывает ощущение, что внешнего мира вообще не существует, и ты даже представить себе не можешь, в какой реальности окажешься, когда все-таки выйдешь к той крошечной искорке света, мерцающей вдалеке.

Самый длинный тоннель на КБЖД на Байкале - "Половинный" Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Реальность, кстати, на той стороне просто запредельная. Пляж Баунти, только прозрачная вода Байкала даже в августе ниже 20 градусов.

Пляж Баунти на Байкале. Да, без кокосов и бананов... Зато воду пить можно! Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Где искать "Золото Колчака"

В такие моменты, когда в тебе и твоих друзьях просыпаются 12-летние пацаны, готовые облазить весь американский паровоз, исследовать все каменные тоннели и виадуки КБЖД, а потом по лесу спускаться к прозрачному пляжу, легче всего поверить в самый таинственный миф Байкала. Якобы здесь в Гражданскую пропала часть золотого запаса Российской империи – легендарное Золото Колчака.

Самопровозглашенный Верховный правитель вывез из Казани на Восток 650 тонн чистого золота. Несколько вагонов со слитками, монетами и самородками во время перевозки по КБЖД якобы рухнули в пропасть и ушли на дно Байкала.

Золото Колчака ищут до сих пор. Лет 15-20 назад привозили даже глубоководные аппараты Мир-1 и Мир-2, те самые, что ранее исследовали "Титаник". "Миры" действительно на дне Байкала нашли несколько вагонов, но слитков в них не было. Как утверждают историки, и быть не могло – все золото Колчака дальше Омска не отправлялось.

А мы и так знали, что главное сокровище Байкала – совсем не тонны царского золота.

Попить воду из Байкала - сделано Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

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