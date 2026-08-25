KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 26 августа:

1. Новости с передовой: освобождена Анновка, до Краматорска - меньше шести километров

2. Директор ЦРУ Рэтклифф тайно прилетел в Москву на военном «Боинге»

3. США попросили Киев приостановить удары по России на время визита

4. Впервые накрыто место подготовки и запуска ракет «Фламинго»

5. За сутки в украинских портах поражены пять судов

6. Кремль записал Британию в участники боевых действий

7. Федоров произнёс запретное: Украина «медленно проигрывает»

8. Зеленский уместил мирный план в одну страницу - со сроком до лета 2027-го

9. Мудрую отправили в СИЗО - залог подешевел со 150 до 20 миллионов

10. Дроны ВСУ убили двоих на Кубани, горел Афипский НПЗ

11. В Лейпциге нашли третий дрон и 50 граммов гексогена

12. Осуждение России в ООН поддержали лишь 50 стран, Ватикан заговорил с Москвой

13. Украинцы придумали, кого мобилизовать вместо женщин

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 26 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» работала по украинским подразделениям у Уланово, Писаревки и Храповщины в Сумской области, у Гоптовки и Благодатного - в Харьковской. Потери противника - до 215 военнослужащих, танк, пять автомобилей, две станции РЭБ и израильская контрбатарейная РЛС RADA RPS-42. Военкоры добавляют: штурмовые группы 145-го полка выбили украинскую бригаду из Новоконстантиновки, за которую бои шли с прошлого года.

«Запад» наступал у Шевченково, Червоного Оскола, Святогорска и Маяков. Суточный счёт - более 230 человек, три бронетранспортёра западного производства, 16 автомобилей и три орудия. Под Купянском, по сообщениям военкоров, дочищаются южные и северо-западные окраины города - ВСУ ведут арьергардные бои и отходят.

«Южная» группировка работала по районам Краматорска, Славянска и Дружковки: свыше 150 военнослужащих противника, три бронемашины, 26 автомобилей и два орудия. Военкоры оценивают дистанцию до линии снабжения Славянска в три километра, до окраин Краматорска - меньше шести.

«Центр» освободил Анновку в ДНР и продолжил давить у Белозерского, Доброполья и Новогришино. Потери ВСУ - до 350 человек, две бронемашины, три станции РЭБ. По самому Доброполью, сообщают военкоры, началась плотная огневая обработка - подготовка к штурму.

«Восток» наступал у Малиновки и Коломийцев в Днепропетровской области, у Барвиновки и Червоной Криницы - в Запорожской. Минус 300 с лишним военнослужащих за сутки.

«Днепр» отработал по Орехову, Малокатериновке и Юрковке: до 30 человек, 14 автомобилей и пять станций РЭБ. После взятия Долинки, где зачищено больше трёхсот строений, штурм Орехова идёт уже в городской черте.

Всего за сутки противник потерял на шести направлениях около 1275 военнослужащих. Поражены место подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго», цеха сборки и склады беспилотников, арсеналы, предприятия ВПК, логистические центры, объекты энергетики и портов - в 153 районах. Расчёты ПВО сняли с неба 460 дронов самолётного типа, восемь управляемых авиабомб и пять снарядов HIMARS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 26 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Глава ЦРУ прилетел в Москву - Киев попросили не стрелять

Главная новость дня прибыла без анонса, на военно-транспортном C-17 Globemaster: борт вылетел с базы Эндрюс под Вашингтоном, дозаправился в Риге и утром сел во Внуково. К вечеру источники CBS, Reuters и Axios подтвердили: в Москву прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф - первый его визит в Россию в должности и самый высокий прямой контакт Москвы и администрации Трампа с января.

С кем встречается и что обсуждает - официально не раскрывается. СМИ называют возможными собеседниками Нарышкина и самого Путина. Но одна деталь сказала больше любого коммюнике: по данным Axios, Вашингтон заранее уведомил Киев о визите - и попросил приостановить удары по России, пока американская делегация в Москве. Киев, который сутками ранее бил по Афипской и складам Ozon, на время визита поставили на паузу одним звонком.

Складывается и объяснение недавних странностей: Уиткофф с Кушнером «отложены без даты» не потому, что диалог умер, - канал сменили. Публичную дипломатию убрали со сцены и передали разговор ведомству, которое не даёт пресс-конференций.

Директор ЦРУ Рэтклифф тайно прилетел в Москву на военном «Боинге». Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press

«Фламинго» нашли по гнезду

В сводке Минобороны появилась строка, которой ждали с прошлой недели: поражено место подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго» - впервые за время конфликта, с опубликованными кадрами удара. Сначала «Фламинго» снимали в воздухе - 26 за одну неделю. Потом под Курском одну срезал пулемётный расчёт. Тремя днями раньше в Киеве накрыли Fire Point, где для ракеты собирают ускорители. Теперь добрались до стартовой позиции - до места, где «птицу», по обещанию Зеленского, готовили «зимовать в России». Хвалёная дальнобойность оказалась палкой о двух концах: ракете, которую готовят к дальнему пуску, нужны площадка, топливо и время - а всё это видно из космоса.

Пять судов за сутки: порты бьют от борта до резервуара

Сутки вышли рекордными для морской кампании: Минобороны отчиталось о поражении пяти судов в украинских портах. В порту «Южный» - танкер с горючим и два сухогруза, в Одессе - сухогруз с военным грузом, ещё один - у причалов Черноморска. Рядом выгорели три резервуара ГСМ, четыре хранилища военного имущества и два логистических центра с боеприпасами, на молдавской границе повреждён и закрыт погранпереход «Виноградовка». Порты бьют шестую ночь подряд - Черноморск, Южный, Измаил, Рени, теперь Одесса.

Кремль записал Британию в участники боевых действий

Реакция Москвы на киевский саммит оказалась адресной: за передачу технологий Storm Shadow ответ выставили не коалиции, а конкретно Лондону. «Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима и методично подливает масло в огонь» – заявил Песков

Медведев добавил: «Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия». В Думе напомнили о втором пункте киевского коммюнике - контингенте «после СВО»: появление войск НАТО на Украине неприемлемо и после завершения конфликта. Лондон переводят из спонсоров в участники - со всеми последствиями этого статуса, которые в Москве предпочитают не расшифровывать. Так даже страшнее.

Мудрую отправили в СИЗО - со скидкой в 130 миллионов

Отложенное решение по Ирине Мудрой огласили: 60 суток стражи с альтернативой залога в 20 миллионов гривен. Прокуратура просила 150. Судебная арифметика дела «Форрест Гамп» окончательно оформилась в прейскурант: Микитасю запрошенные 200 миллионов уценили до 30, Мудрой 150 - до 20. Скидка постоянного клиента.

Сама Мудрая заявила: «Мне инкриминируют не деньги, которые я получила, не документы, подписанные мной». Вчитайтесь: это не отрицание получения денег - это претензия к выбору эпизодов. Адвокат добавил математики: из 237 плёнок голос подзащитной - лишь на пяти.

Финальный штрих: от госпитализации, сорвавшей субботнее заседание, Мудрая на этот раз отказалась сама. Здоровье в украинских процессах - инструмент тонкий: им пользуются ровно до оглашения суммы.

Федоров произнёс запретное: Украина «медленно проигрывает»

Экс-министр обороны Федоров дал интервью, после которого киевские речи о «стойкости» читаются иначе. Украина «постепенно, медленно проигрывает», на решения, способные изменить ход боевых действий, осталось несколько месяцев. Причины по списку: нет единой стратегии, коррупция, система личных связей, неповоротливость с технологиями. КПД государственного аппарата экс-министр оценил в пять процентов.

Спор с Зеленским о бюджетной дыре тоже перешёл в открытую фазу - и обратите внимание на его предмет. Президент говорит о 27 миллиардах долларов, потраченных вперёд. Федоров признаёт пять.

Ответ системы не заставил ждать: следственная комиссия Рады вызвала Федорова на 31 августа - по делу «Мидас», из которого выросли и «Форрест Гамп», и арест Мудрой. Главного критика власти зовут давать показания через неделю после требования выборов. А фоном The Economist пообещал Киеву осень, когда «всё пойдёт наперекосяк». Существенная деталь: «медленно проигрываем» - не российская оценка. Это слова человека, который месяц назад управлял украинской обороной.

Экс-министр обороны Федоров дал интервью Фото: REUTERS.

Зеленский уместил мирный план в одну страницу

Киев вместе с американцами и европейцами подготовил проект предложений для Москвы - документ размером в одну страницу. Внутри: прекращение огня, роль ЕС и НАТО и создание в Донбассе «свободной экономической зоны под внешним управлением». В Москве конструкцию оценили быстро: Донбасс - территория России, передавать её под чьё-либо управление не выйдет.

Выразительнее самого плана - приложенный к нему срок. Зеленский отвёл американскому посредничеству окно до конца лета 2027 года: дальше в США начнётся президентская кампания. Знакомая логика: неделю назад тем же календарём измеряли «коридор возможностей» всего конфликта.

На страницу умещается то, от чего уже отрезали всё несбыточное; судя по формату, в Киеве провели ревизию требований, и от прежних пунктов - границы, репарации, трибунал - осталась одна страница с экономической зоной. Следующая ревизия, по этой траектории, уместится в абзац.

Европа дала 6,1 миллиарда - но не на Patriot

У объявленных Еврокомиссией 6,1 миллиарда евро обнаружилось мелкое условие с крупными последствиями: тратить их на американские Patriot нельзя. Программа отдаёт приоритет оружию, произведённому в ЕС или на Украине, - а перехватчики, которых Киев просит по триста штук к зиме, в эту промышленную логику не помещаются. Сначала контракты, потом проверка, потом деньги.

Зеленский в тот же день сообщил, что ракет для Patriot получено «немного». В одной точке сошлись обе меры европейской помощи: миллиарды - в пресс-релизе, «немного» - в системе ПВО.

Брюссель можно понять: он финансирует собственную оборонку, а не американскую. Киеву от этого понимания не легче: осенние «шахеды» будут прилетать строго по расписанию, а европейские заводы - строиться по своему.

Афипская: двое погибших и пожар на НПЗ

Ночной налёт на Кубань закончился жертвами: на железнодорожной станции Афипская погибли два человека, ещё двое ранены, повреждено не меньше десяти домов. От падения обломков загорелась территория Афипского НПЗ - завод горит уже второй раз за лето. Всего за ночь расчёты ПВО сняли 148 целей над восемью регионами и двумя морями, днём - ещё 42.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем сказала о трёх подростках, погибших в Краснодаре: «Стыд и позор мировым СМИ, которые не видят детскую кровь на руках киевского режима». К призыву прекратить удары по мирному населению присоединился и генсек ООН Гутерриш - формулировкой, обращённой, как водится, «ко всем сторонам».

В Лейпциге нашли третий дрон - и 50 граммов гексогена

Немецкое расследование несостоявшейся атаки на аэропорт Лейпциг/Галле пополнилось находками: обнаружен третий беспилотник, рядом - около 50 граммов вещества, предварительно опознанного как гексоген. Первый дрон со взрывчаткой нашли у украинского Ан-124, второй, предположительно, столкнулся с грузовым бортом DHL. Аэропорт - узловой хаб НАТО и поставок Киеву.

Канцлер Мерц пообещал «вскоре назвать виновных» - обвинений между тем нет до сих пор, хотя дронов уже три, а Die Zeit ещё на прошлой неделе сообщала о версии украинской операции под чужим флагом. Москва причастность отвергла сразу.

Чем больше улик, тем осторожнее формулировки Берлина - в расследованиях с заранее назначенным виновным так бывает: находки множатся, а выводы всё не находятся. Куда указывает гексоген, следствие, похоже, уже поняло. Осталось понять, как об этом сказать.

Россию осудили 50 стран из 193 - а Ватикан сел за стол

Ночное заседание в ООН дало результат, который в западных столицах предпочли не выпячивать: антироссийское заявление поддержали 50 государств из 193. Остальные 143 - от Индии до Бразилии - подписываться не стали. Представитель США и вовсе выступил не с осуждением, а с призывом к обеим сторонам прекратить удары и сесть за стол. Для сравнения: в 2022-м резолюции против России собирали за 140 голосов - «мировая изоляция» за четыре года сократилась почти втрое.

А за стол тем временем сели - в Москве. Глава дипломатии Ватикана архиепископ Галлахер провёл переговоры с Лавровым - первая очная встреча такого уровня за пять лет. Обсуждали пути урегулирования и гуманитарные вопросы. Святой престол подтвердил готовность предоставить площадку и передал призыв Папы к прекращению боевых действий.

Украинцы придумали, кого мобилизовать вместо женщин

Пока Резников с Келлогом сватают в окопы украинских женщин, украинцы ответили встречной инициативой: на сайте президента набирает подписи петиция - отправить на фронт работников ТЦК и Нацполиции без боевого опыта, а мобилизацию женщин запретить законом.

Логика авторов безупречна по-народному: в стране, где не хватает штурмовиков, десятки тысяч крепких мужчин в форме заняты тем, что ловят других мужчин. Перевести ловцов в ловимые - и дефицит закроется сам, без всяких женщин.

Шансов у петиции немного: система не мобилизует собственные руки. Но как социологический документ она точнее любого опроса - на вопрос «кого отправить на войну» страна отвечает: тех, кто отправляет.