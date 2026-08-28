Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 29 августа:

1. Новости с передовой: до Славянска - четыре километра, за неделю освобождены семь населённых пунктов, потери ВСУ - свыше 9600 военнослужащих

2. Над 19 регионами России сбиты 512 дронов ВСУ

3. ПВО впервые отчиталась о «Фламинго»: 14 ракет за неделю, разбит склад готовых изделий

4. Вторую ночь подряд под «Геранями»: под Киевом сдетонировал арсенал

5. Ответ на Starlink: в России пошёл в серию комплекс подавления спутников Маска

6. Келлог - об Уиткоффе и Кушнере: «Не способны понять войну»

7. Проверка сил сдерживания: с «Плесецка» запущена межконтинентальная ракета

8. «Война складов» проиграна: на Украине признали потерю 90% торговой логистики

9. Обещавший сделать Крым островом Фёдоров стал советником минобороны Италии

10. У берегов Румынии после удара затонуло судно: «Кто ударил - не знаем»

11. Нацбанк Украины устроил проверку банков из-за залога по делу «Мидас»

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 29 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях: в пятницу военное ведомство подвело итоги недели с 22 по 28 августа.

Группировка «Север» за неделю освободила Перше Травня и Писаревку в Сумской области. Потери ВСУ - свыше 1550 военнослужащих, три танка, десять бронемашин и четыре орудия. Военкоры сообщают о продолжающихся боях у Храповщины и Хотени и о продвижении южнее Волчанска.

«Запад» снял с фронта свыше 1510 военнослужащих противника, 12 бронемашин, пять из которых - западного производства, и 16 орудий. Главные события недели - под Купянском: по оценкам военных обозревателей, плацдарм ВСУ рассечён, штурмовые группы закрепились в Ковшаровке, а восточнее Подолов в кармане заблокирована крупная группа украинских военнослужащих.

«Южная» группировка за неделю вывела из строя свыше 1490 военнослужащих противника и 19 орудий. До Славянска - четыре километра, до Дружковки - полтора. За минувшие сутки, по сообщениям военкоров, под контроль перешла большая часть Алексеево-Дружковки и развернулись бои за Николаевку - ключ к Славянску с востока.

Самую тяжёлую неделю противнику снова устроил «Центр»: свыше 2540 военнослужащих, освобождены Анновка и Кучеров Яр. Продолжается штурм Доброполья - военкоры пишут о продвижении в сторону Дружковки и боях за Золотой Колодезь.

«Восток» освободил Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области - свыше 2260 военнослужащих потерь ВСУ за неделю. На границе с Днепропетровской областью, отмечают военкоры, сложился плацдарм из пяти сёл, следующая цель - Новониколаевка, логистический узел ВСУ.

«Днепр» за неделю уничтожил свыше 260 военнослужащих, 118 автомобилей, 16 станций РЭБ и три безэкипажных катера.

Итог недели: свыше 9610 военнослужащих ВСУ и семь освобождённых населённых пунктов. Расчёты ПВО сняли с неба 5989 дронов самолётного типа, 80 управляемых авиабомб, 15 снарядов HIMARS и 14 крылатых ракет «Фламинго». Высокоточным оружием нанесён один массированный и 12 групповых ударов: по предприятиям ВПК, металлургии и нефтепереработки, логистическим центрам, аэродромам и портам, поражены патрульный катер ВМС Украины и восемь морских судов - шесть сухогрузов и два танкера.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 29 АВГУСТА

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

«Фламинго» пошла в серию - прямиком в графу «уничтожено»

За неделю ПВО сняла с неба 14 крылатых ракет «Фламинго». Чудо-оружие, которым Киев грозился достать Москву и Кремль, впервые попало в регулярную статистику - в один ряд с авиабомбами и снарядами HIMARS. Рубеж по-своему знаковый: серийной «Фламинго» стала прежде всего в графе «уничтожено».

Заодно, доложило Минобороны, в Киевской области разбит склад компании «Стеллар Джет» - с готовыми «Фламинго» и топливом для ракетных ускорителей. Производитель, Fire Point, как раз на неделе хвастал «сотнями ракет ежемесячно».

Та же фирма, что собирает «Фламинго», оказалась в центре расследования НАБУ о завышении цен на дроны, а на «плёнках Миндича» её совладелец сам признал: Миндич хотел выкупить половину бизнеса. Главное чудо-оружие Киева и крупнейшее коррупционное дело страны растут из одного корня - и опаснее для "Фламинго", похоже, не российская ПВО, а собственное НАБУ

Вторую ночь подряд под «Геранями»: под Киевом сдетонировал арсенал

Ночь на 29 августа столица и область встретили под тем же гулом, что и накануне. Под Киевом, на трассе в сторону Житомира, после прилёта поднялся столб огня - зарево было видно из самого города, а движение по магистрали пришлось перекрыть. О характере цели сказала сама детонация: она долго не унималась, вторичные взрывы шли волнами - так рвется крупный склад боеприпасов. Поражение военных складов признали и сами украинские власти.

Вокруг очага разлетались горящие куски твёрдого ракетного топлива - того самого, на котором летает «Фламинго». Российские герани нашли под Киевом не просто арсенал, а звено той самой ракетной программы, которой Киев грозится дотянуться до Москвы, - и накрыли его аккуратно, ещё на складе. Масштаб пожара таков, что его из космоса зафиксировали спутники NASA - огромный очаг у населённого пункта Милая, прямо на злополучной житомирской трассе. Вторичная детонация продолжается

Фото: REUTERS.

Одним Киевом дело не ограничилось. «Герани» и «Бандероли» утюжат столицу и область вторые сутки без пауз - счёт ударам идёт уже на пятый десяток часов, к дронам добавилась угроза баллистики.

Киев выпрашивает у Маска небо над Россией - Москва ответила «Волной»

В России развёрнуто серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», созданного специально против спутниковой сети Маска. Принципиальное отличие от классического РЭБ - работа не по наземным терминалам, а по самим аппаратам на орбите: узкий направленный сигнал высокой мощности «ослепляет» приёмные антенны спутников, вызывая сбой бортовых систем. Один комплекс, закрывает связь на огромной территории, группа комплексов способна устроить временный коллапс всей группировки. В зоне СВО система уже отработала - лишив ВСУ устойчивого управления дальнобойными дронами. Москва заявила о праве передать технологию третьим странам, «включая Китай», и оставила за собой право - если сеть продолжат использовать против России - блокировать работу Starlink «в глобальном масштабе».

Келлог - об Уиткоффе и Кушнере: «Не способны понять войну»

В переговорной команде Трампа заговорили друг о друге вслух. Отставленный спецпосланник Келлог в интервью украинской журналистке выдал сослуживцам характеристику: Уиткофф и Кушнер «не способны понять войну - всю её сложность, человеческий фактор и фактор противника», «они к этому не подготовлены», их участие в переговорах - «ошибка». Отдельная обида - персональная: собственное исключение из процесса генерал объясняет тем, что администрация «прислушалась к Москве». Первый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, анонсированный ко Дню независимости, так и не состоялся. Уиткофф летал в Россию восемь раз, на Украине не был ни разу. А пока девелопер и зять собирались в дорогу, в Москву успел слетать глава ЦРУ - тайно и, как выясняется, по личному поручению общего начальника.

С «Плесецка» запущена МБР - проверка сил сдерживания

С космодрома «Плесецк» в Архангельской области Ракетные войска стратегического назначения провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования. Учебные боевые блоки прошли через всю страну и накрыли цели на камчатском полигоне Кура. Минообороны отметило: «Безупречная траектория… Все поставленные задачи выполнены в полном объёме».

Официальная цель пуска - подтвердить лётные характеристики комплекса. Пуск прошёл в рамках проверки сил стратегического сдерживания, а США уведомили о нём за сутки - через Национальный центр по уменьшению ядерной опасности, как предписывают двусторонние договорённости.

«Война складов» проиграна: на Украине признали потерю 90% логистики

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий признал: в стране уничтожено около девяноста процентов всей складской логистики торговых сетей. То, что военкоры называли «войной складов», по сути закончено - привычные цепочки снабжения рухнули, остатки поставок приходится переводить на прямую доставку от производителей, а топливо - прятать под землю.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий Фото: ru.wikipedia.org.

Символ этого разгрома догорел в Запорожье. Сначала четыре «Герани» прошли по территории ликёро-водочного завода «Хортица» - одного из крупнейших в стране: мобильные огневые группы ВСУ пытались снять скоростные реактивные дроны из стрелкового, но без толку. Огонь тушили больше трёх часов, восстановлению завод, по признанию самого руководства, не подлежит. В дыму растворились три-четыре миллиона бутылок готовой продукции - по сотне гривен за штуку - и линия, разливавшая по шестнадцать бутылок в секунду, предприятие поставляло «Хортицу», «Морошу», «Первак» и коньяк «Шустов» в 87 стран. Следом полыхнул последний работавший в городе гипермаркет «Эпицентр» - и теперь в Запорожье, пишут украинские СМИ, не осталось ни одного действующего объекта крупнейшей строительной сети: руководство распорядилось экстренно вывезти остатки и официально закрывает все гипермаркеты в Запорожье и Одессе.

Завод входит в холдинг Global Spirits, владелец которого - Евгений Черняк - по данным российских правоохранителей, направил на нужды ВСУ и нацбатов свыше 1,3 миллиарда рублей и заочно приговорён в России к 14 годам. Так что «мирный алкогольный бренд» на поверку оказался активом одного из спонсоров украинской армии. Та же логика распространяется на остальные адреса. Под вывесками гражданских гигантов - «Эпицентра», «Новой почты», COMFY, распределительных узлов Roshen - Киев, по данным российской стороны, размещал комплектующие для дронов, оружие и американские боеприпасы.

Обещавший сделать Крым островом Фёдоров нанялся к министру обороны Италии

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров - тот самый, что публично обещал «превратить Крым в остров», - принял предложение своего итальянского коллеги Гуидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям. Об этом Фёдоров отчитался сам, в привычном жанре благодарственного поста: «Благодарен за доверие и стратегическое партнёрство… буду помогать Италии развивать технологии современной войны». Темы первой встречи с Крозетто - дроны, автономные системы, ПВО, defense tech. Федоров предлагает НАТО «уникальный опыт технологической войны» и готов «делиться им с партнёрами». Опыт, о котором речь, - это война, про которую тот же Фёдоров неделю назад сказал: Украина её проигрывает. Экспортным товаром, стало быть, выступает не рецепт победы, а методичка отступления - и находятся покупатели.

У берегов Румынии затонуло судно - «Кто ударил, не знаем»

Черноморская навигация получила второй за неделю удар - на этот раз в исключительной экономической зоне НАТО. Сухогруз Progress IV под флагом Доминиканы после удара загорелся и затонул в паре десятков километров от румынского Сфынту-Георге. Все 12 членов экипажа спасены, один моряк ранен. Президент Румынии Никушор Дан был предельно честен: «На данный момент мы не знаем, кто и почему нанёс удар».

Обстановка вокруг этого незнания говорящая: и. о. министра обороны Румынии за день до того называл «недопустимым» разгул беспилотников - 18 фиксаций за три дня, на побережье находят обломки украинских дронов. Неделю назад дроны жгли турецкий паром у Туапсе, теперь судно тонет в водах, которые Альянс считает своими. "Неизвестный удар" пришёлся ровно туда, где третьи сутки кружат вполне известные беспилотники. Бухарест молчит не от неведения, а от неловкости: назвать виновника - значит вслух признать, что суда в водах НАТО топит тот самый Киев, который Альянс вооружает, кормит и зовёт в свои ряды.

Кассу «Форрест Гампа» проверяет Нацбанк

Дело «Мидас» дотянулось до банковской системы. Нацбанк Украины начал внеплановые проверки Sense Bank и ещё нескольких банков: регулятора интересует, как работал финансовый мониторинг, когда на счёт суда стекались 150 миллионов гривен залога за экс-министра энергетики Галущенко. Интерес не абстрактный: по данным САП, наличные для этого залога передавал Тимур Миндич - через Ирину Мудрую.

Сама Мудрая тем временем остаётся в СИЗО: из 20 миллионов залога внесена лишь часть, деньги, по словам адвоката, переводят «несколько плательщиков» - среди поручителей оказался и главный раввин Киева. Складчина, продолжается - но заметно медленнее, чем шли наличные из квартиры Миндича.

Нацбанк изучает три банка. Маршрут наличных известен и без финмониторинга - но проверять банки, конечно, безопаснее. А в это время, по данным украинских журналистов, НАБУ готовит второе подозрение самому Андрею Ермаку - на сей раз о незаконном обогащении: дело «Мидас», начавшись с чужих залогов, всё увереннее подбирается к вершине вертикали.