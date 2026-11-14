Зеленский заявил о том, что Украина не будет включать в Конституцию положений о внеблоковом статусе Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 ноября:

1. Зеленский снова клянчит самолеты, так как переданные Украине F-16 нуждаются в ремонте;

2. Глава киевского режима рассказал о переговорах то, что явно не придется Трампу по душе;

3. Мендель рассказала, что цена за освобождение от мобилизации на Украине доходит до тридцати тысяч долларов;

4. ТЦК мобилизовал 59-летнего студента, но суд обязал отменить призыв;

5. В Киеве бьют тревогу - еще несколько ударов по мостам через Днепр разделят столицу Украины на две части;

6. Польша и Болгария "зажали" деньги для Украины;

7. Украинские боевики не явились на занятия по обслуживанию американских зенитных ракетных комплексов HAWK.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ УПОЛНОМОЧЕНО СООБЩИТЬ

В ночь с пятницы на субботу «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

В результате удара поражены:

- электроподстанция в н.п. Прилуки Черниговской области, обеспечивающая функционирование предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества;

- морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы.

Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Матвеевка Запорожской области, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ».

Днем субботы «ВС РФ поразили в порту Черноморск в Одесской области сухогруз с военным имуществом и объекты портовой инфраструктуры.

Кроме того, по сообщениям Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступления освободили населённый пункт Терсянка в Запорожской области.

В ночь с пятницы на субботу «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Фото: REUTERS.

«ПРОСРОЧКА» СНОВА КЛЯНЧИТ САМОЛЕТЫ

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский заявил, что находящиеся на вооружении Украины переданные ВСУ истребители F-16 нуждаются в ремонте, что затрудняет их использование. А потому Киеву надо гораздо больше таких истребителей.

- Очень просим и самолеты F-16. Есть лимиты по использованию, потому что самолеты не новые. На сегодняшний день нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы применяем. То есть у нас на бумагах все это есть, но они постоянно на ремонте, потому что F-16 не молодые. Над этим вопросом нужно и с американцами тоже работать – занимаемся этим, - пожаловался «просрочка». Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина рискует к концу года довести до неисправного состояния все имеющиеся F-16.

Также, по словам Зеленского, ВВС Украины не хватает боеприпасов для самолетных пушек, в то время как F-16 это один из главных инструментов борьбы с «Геранями».

Скорее всего, на Украине не соблюдают инструкцию по обслуживанию и график работ по техрегламенту. А зачем? Не свое — не жалко.

ТРАМПУ ХОЧЕТСЯ, А ЗЕЛЕНСКОМУ «КОЛЕТСЯ»

Украинский «просрочка» Зеленский, общаясь в субботу с журналистами, заявил, что Россия отказалась от энергетического перемирия, а Украина не откажется от стремления в НАТО:

По словам Зеленского, по итогам прошедших в ОАЭ переговоров Москва согласилась только на обмен пленными, который станет самым масштабным за все время. Предварительно, речь идет о количестве, превышающем тысячу человек с каждой стороны: 1200 на 1200 или даже 1300 на 1300.

Также Зеленский заявил о том, что Украина не будет включать в Конституцию положений о внеблоковом статусе, на чем настаивает Россия.

Собственно, далее переговоры можно было бы и не продолжать, но Трампу очень хочется ...

ЦЕНА ЖИЗНИ - ТРИДЦАТКА

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель беседе с Сарой Вагенкнехт и Фабио Де Мази рассказала, что цена за освобождение от мобилизации на Украине доходит до тридцати тысяч долларов. Для большинства украинских семей 30 тысяч долларов — невероятные деньги. Для простого люда такие расходы из области фантастики, вот и отбивается простой народ чем может от людоловов. Мендель рассказала о единой тарифной сетке, которая скрывает за собой множество участников коррупционных схем с обеих сторон.

Власть о нелегальном рынке осведомлена прекрасно — получает откаты и ведет себя по принципу «нічого не бачили, нічого не чули».

И чем больше потерь на передовой, тем сильнее спрос на подобные услуги. Страх стал товаром, а возможность не попасть в армию — дорогой привилегией. А что прикажете делать, если решение, годен ты к мобилизации или нет, зависит не от закона, состояния здоровья или предусмотренных отсрочек, а от платежеспособности клиента.

И чем больше потерь на фронте, тем сильнее спрос на подобные услуги Фото: REUTERS.

В таких условиях для многих действительно лучше сидеть в тюрьме, чем в окопе. Тем более, уж это на Украине пока совершенно бесплатно.

ГОД ПРОСТОЯТЬ И НОЧЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

В Закарпатской области, как сообщила Судебно-юридическая газета, ТЦК мобилизовал 59-летнего студента, но суд обязал отменить призыв.

Речь идет про мужчину 1967 года рождения, обучавшегося в Свалявском колледже пищевых технологий Национального университета пищевых технологий по специальности «туризм и рекреация». Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину, заявив, что тот якобы не знает программы и деталей процесса обучения. Его зачислили в состав подразделения, но затем суд стал на сторону мужчины и обязал военкомов отменить свои решения - исключить мужчину из личного состава подразделения и отозвать приказ о мобилизации.

По мнению суда, мужчина все равно имеет отсрочку, так как является студентом, что подтвердил сам ВУЗ.

Мужику бы год еще простоять, пока ему 60 не исполнится, а там можно и учебу бросить — и туризм, и рекреацию. Тем более, что наверняка учится на платном. В 60 пока еще не мобилизуют.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МОСТЫ?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил, что ещё несколько серьёзных ударов по мостам через Днепр могут обернуться разрушением переправ и фактическим разделением Киева на две части.

- Если Россия еще несколько раз серьезно ударит по мостам Киева, они могут не выдержать и город фактически разделится на две части, - рассказал Попенко.

Если Россия еще несколько раз серьезно ударит по мостам Киева, они могут не выдержать и город фактически разделится на две части Фото: REUTERS.

При этом сами мосты уже находятся в плачевном техническом состоянии: одни годами ждут капитального ремонта, другие так и не достроены. Но последствия вы таком случае могут оказаться катастрофическими для городской инфраструктуры: транспортный коллапс, многокилометровые пробки, перебои в работе общественного транспорта и даже отключение отопления в отдельных районах.

В частности, мост Патона уже не выдерживает прежней транспортной нагрузки. Именно поэтому на нем установили ограничители и сократили количество автомобилей, которые могут по нему проезжать. Проблемы есть и с другими переправами. Подольско-Воскресенский мост, например, до сих пор не достроен. А еще по мостам проходят теплотрассы, которые обеспечивают теплом целый районы Киева.

Похоже прямо-таки на приглашение ударить по мостам, но кто же так приглашает? Поучились бы лучше у своего «просроченного». «Приглашаем мировые державы использовать территорию Украины для испытания современных вооружений», - заявил он в свое время, и Россия с того времени постоянно их испытывает. Вот как надо приглашать, ребята!

ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ. ВОЮЙТЕ ЗА СВОИ

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что Польша более не будет осуществлять дальнейшие взносы в программу НАТО PURL, предусматривающую закупку американского вооружения для Украины за счёт европейских государств. Причина банальна — нехватка денег в бюджете.

- Я сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что в настоящее время мы не будем вносить взносы в программу PURL — европейские фонды для закупки американского оружия для Украины, поскольку мы тратим очень много на собственное вооружение, — заявил Туск, находясь в Дублине, и подчеркнул, что у Польши и так одни из самых высоких расходов среди европейских стран, связанные с безопасностью.

Дональд Туск сообщил, что Польша более не будет осуществлять дальнейшие взносы в программу НАТО PURL Фото: REUTERS.

Примеру Польши последовала и Болгария, чей премьер-министр Радев объявил, что София не только прекращает оказание финансовой помощи Украине, но и перестает отгружать Киеву боеприпасы и вооружения со складов болгарской армии.

Напомним, кроме Польши, уже четыре страны - Чехия, Словакия, Болгария и Венгрия - высказались против дальнейшего финансирования Украины за их счет. При этом, ни одна страна не будет возражать, если такую помощь продолжат оказывать другие государства.

Своя рубашка ближе к телу, а кошелек еще ближе.

ДУМАТЬ НАДО, А НЕ ШУТИТЬ

Бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел (позывной «Купол») связал очередные ограничения в работе Starlink для армии с шуткой Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.

По его словам, после того как глава киевского режима пошутил над хозяином Белого дома насчет Гренландии, у украинских военных снова возникли проблемы со спутниковой связью.

- По большому счету, прежде чем что-то говорить, надо подумать на один, в идеале на два, на три шага вперед. А что будет, если я сделаю так или так, или вот так? Всего этого у нас, к сожалению, нет. Это говорит о том, что ничего хорошего нас в будущем с этой властью не ждет, — опечалился Козел.

Это Трамп еще не в курсе, как «просрочка» пошутил над его женой Меланией, наградив украинскую эротическую фотомодель тем же орденом, что и первую леди США.

КУЛБЕРГС РАЗВОЛНОВАЛСЯ

Премьер-министр Латвии Кулбергс чрезвычайно разволновался, узнав из немецкой инфопомойки BILD, будто Россия требует выхода Финляндии из состава НАТО и сформулировала целый ряд новых требований по новой архитектуре безопасности в Европе.

- Россия не имеет оснований выдвигать Европе требования по изменению архитектуры безопасности в рамках переговоров о завершении войны против Украины, - заявил Кулбергс и обосновал свою позицию тем, что европейские государства значительно превосходят РФ по военным и экономическим возможностям. А потому Москва не может диктовать им условия.

Уже в Москве не раз заявили, что BILD вбросила дезинформацию, но Кулбергс все не может успокоиться и прийти в себя, и как в бреду повторяет, что они сильные и гордые.

НЕ ЗНАЛИ, ДА ЕЩЕ И ЗАБЫЛИ

Украинские военные не явились на запланированные занятия по обслуживанию американских зенитных ракетных комплексов HAWK и его в итоге пришлось отменить. В Киеве, как следует из квартального доклада инспекторов Пентагона Госдепартамента США и USAID, объяснили это тем, что вообще не знали о проведении курса.

Не знал, да еще и забыл — это святое. А потом они все удивляются, что украинские ПВОшники лупят зенитными ракетами по жилым массивам своих городов и обвиняют в этом «коварную и жестокую» Россию.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- За июль — сентябрь 2026 года США организовали перевозку в Европу около 6,86 тыс. тонн грузов для Украины — на 31,3% меньше, чем за предыдущий квартал.

- Около половины ресторанов Киева может закрыться уже в эту зиму. Генераторы съедают всю прибыль заведений, а посетителей становится все меньше.

- Зеленая ветка киевского метро не будет работать между берегами Днепра до начала следующего года, как сообщил нардеп Крейденко из «Слуги Народа». По его словам, власти также уже начали работы по постройке понтонных мостов в Киеве, которые должны быть готовы через 3-4 месяца. А пока киевлянам придется форсировать Днепр по льду, если мосты окончательно прекратят функционировать.

- Экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба заявил, что «единственная стратегия украинского государства — держаться столько, сколько можно». И, наверное, это единственная реальная оценка ситуации, прозвучавшая из Киева.