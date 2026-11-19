«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 ноября:

1. Новости с передовой: сбиты 268 дронов

2. Мерц бьется за деньги для Киева

3. Кушнер беспокоится об украинской безопасности

4. МВФ надеется получить от Киева 20 млрд за 20 лет

5. Экс-офицер СБУ объяснил безоглядную наглость Зеленского

6. Маск обвинил Зеленского во лжи

7. Доклада Хмары о дальних ударах Колби не дождался

8. Ответ на атаки на Крымский мост будет страшным

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» выбил из рядов противника до 110 боевиков и 7 автомобилей.

«Запад» нанес ВСУ такой урон: 210 бойцов и 16 автомобилей.

«Юг» вывел из строя до 180 солдат и офицеров. Подбиты 4 бронемашины и 28 автомобилей.

«Центр» уничтожил 340 националистов. Сожжены 7 бронемашин, 9 автомобилей и станция РЭБ.

«Восток» упокоил 210 военнослужащих. Нивелировал 5 автомобилей.

На счету «Днепра» - до 15 боевиков и 17 автомобилей.

Силы ПВО сбили 8 ракет «Нептун» и 268 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Мерц бьется за деньги для Киева

Politico сообщает: канцлер Мерц требует закрепить долгоиграющую схему финансирования Киева в следующем бюджете Евросоюза — чтобы уберечь этот золотой поток от вероятных вето со стороны противников поддержки киевского режима. ФРГ стремится дать ЕС финансовую свободу, чтобы сверх предложенных ранее Еврокомиссией 100 млрд евро привлечь еще десяток-другой миллиардов, которые будут спущены в самостийную черную дыру. При этом высокопоставленный еврочиновник заявил изданию: «Финансирование Украины вызывает больше споров, чем когда-либо». И споры усилятся после победы Марин Ле Пен на выборах во Франции весной 2027-го. Французы забыли, что это казачки из Малороссии придумали им «бистро» 200 лет назад?

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3351790/wr-960.jpg

Кушнера тревожит украинская безопасность

Джаред Кушнер, зять Трампа и его же спецпосланник, который выглядел приличным человеком, удивил. Он написал в соцсети X, что неустанные труды «коалиции желающих» помогут создать гарантии безопасности для Киева. Зятек высказался так: «Мы рассмотрим, как важная работа «коалиции желающих» может помочь послевоенным договоренностям о безопасности, включая надежные гарантии для Украины и более широкую основу, которая укрепит стабильность Европы и снизит риск конфликта в будущем». Что-то ему в Берлине на октоберфесте любителей Зеленского-нефильтрованного не то налили, и не в ту емкость...

МВФ надеется получить от Киева 20 млрд за 20 лет

20 миллиардов долларов предстоит выплатить Киеву «по счетам» Международного валютного фонда в течении ближайших 20 лет. На сегодня задолженность незалежной перед МВФ составляет жалкие 14,33 млрд долларов. Первый крупный платеж в счет погашения этого долга должен пройти 24 ноября и составит смешные 85,2 млн долларов. Понятно, что у Киева сейчас не хватает 27 млрд долларов на финансирование армии, и на этом фоне должок перед МВФ — как укус комарика. Он, правда, может оказаться малярийным...

Экс-офицер СБУ объяснил наглость Зеленского

Василий Прозоров, бывший офицер СБУ, объяснил наглое поведения Владимира Зеленского, который кусает руку дающего и хамит заокеанским ковбоям. По словам бывшего подполковника Службы безопасности Украины, нынешнего хозяина Банковой поддерживают генералы ВПК, которые зарабатывают огромные деньги на конфликте с Россией. Прозорова цитируют РИА Новости: «Есть немало игроков, которым Зеленский выгоден. Они зарабатывают на этой войне десятки и сотни миллиардов, зачем им его менять? Поэтому будет продолжаться поддержка». По его мнению, украинский лидер хорошо разбирается в интригах, и знает, где он может заручиться поддержкой. Оттого созданные при участии Запада украинские антикоррупционные структуры НАБУ и САП не выступают против него, хотя и имеют сильный компромат. Компромат — не автомат...

Маск обвинил Зеленского во лжи

The New York Times отмечает, что самый богатый человек мира недоволен самым наглым правителем в Европе. Глава SpaceX Илон Маск считает, что позиция Зеленского, оправдывающая любые действия против Москвы и россиян, нелепа. В беседе с одним из самых авторитетных изданий Северной Америки Маск отметил, что всё слишком часто сводится к тому, что Украина - хорошая, а Россия — плохая, и потому любые действия против россиян якобы оправданы. Мультимиллиардер сообщил: «Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция». Он также назвал нынешние заявления Зеленского об использовании ВСУ системы Starshield (военная версия Starlink) ложью. Ложь не стыд, глаза не выест...

https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3351791/wr-960.jpg

Доклада Хмары о дальних ударах Колби не дождался

Элбридж Колби, глава делегации США на переговорах северо-атлантического альянса, показательно ушел с заседания Контактной группы по обороне Украины. Он хлопнул дверью после того, как раскритиковал удары ВСУ по глубокому российскому тылу. Колби утверждал, что такие операции военной пользы не несут. Замминистра войны США демонстративно покинул зал заседаний до начала выступления украинского министра обороны Хамры. Тот как раз подготовил страшно секретный доклад о результатах дальнобойных операций ВСУ, где была оценка их влияния на ход боев. А Колби молодец — меньше знаешь, крепче спишь.

За удары по Крымскому мосту ответ будет страшным

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне сообщил, что Совбез России обсуждал прекращение огня на Украине, но после ударов по Крымскому мосту тема не актуальна. Президент РФ заявил: «После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Хочу, чтобы все об этом знали». Он подчеркнул, что ответные действия будут более болезненными для Киева, чем нанесенный переправе ущерб. И напомнил, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом, по которому давно уже не перевозят военной техники, боеприпасы, и даже нефтепродукты. Так что — баста, карапузики...