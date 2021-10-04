Задержан журналист «Комсомольской правды» в Беларуси»: политики и общественники комментируют ситуацию вокруг kp.by

Журналист «КП» в Белоруссии Геннадий Можейко не выходит на связь. Его могли выкрасть в Москве и посадить в Минске. Фото: facebook.com

29 сентября сайт в Беларуси был заблокирован сайт kp.by. А в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве был задержан и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко.

Это произошло после публикации его материала об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками. В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, что в школе Андрей занимался фехтованием. Она также отметила, что ничего не знает о политических взглядах бывшего одноклассника. Заметка провисела на сайте около 3 минут. После чего была оперативно отредактирована. А затем и вовсе удалена с сайта.

Информацию, где именно был задержан журналист, до сих пор официально никто не сообщает. «Комсомольская правда» для Геннадия Можейко наняла двух адвокатов. Но доступа к журналисту им пока не дают.

Ситуацию прокомментировали политики, общественники и журналисты.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:

- Согласен с представителем МИД России Марией Захаровой: чтобы делать выводы, надо иметь полную информацию. Полагаю, следствие Беларуси предоставит данные. Каким бы ни был, по словам одноклассницы, человек в прошлом, если он пошел на убийство, тогда все слова одноклассницы можно оставить на ее совести. (подробнее)

Ева МЕРКАЧЕВА, член Совета при Президенте РФ по правам человека:

- Эта история нас шокировала. Говорят, что задержанный - гражданин Белоруссии. Это так, но он сотрудник российского СМИ. И не произошло ничего, что можно было бы вменить ему как преступление. На мой взгляд, это какое-то сумасбродство. (подробнее)

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Согласен с оценкой главного редактора «Комсомолки» Владимира Сунгоркина, который назвал происходящее произволом. Я жду реакции не только от Марии Захаровой, но и от чиновников повыше. Вам нужно сделать запрос в МВД и ФСБ - как так можно, в столице нашей Родины захватывать человека и вывозить его? Такого я не помню давно, честно говоря. (подробнее)

Анатолий КУЛИКОВ, экс-глава МВД:

- Может, я что-нибудь упустил. Но раньше, когда я был министром, не предоставлялось чужим правоохранителям право приехать к нам и задержать гражданина. Они должны были подать в розыск. А это значит, коллеги из Белоруссии и сейчас не могли задерживать сами. Они обязаны были согласовать это и действовать только с участием наших правоохранителей. (подробнее)

Сергей МАРКОВ, политолог:

- Это задержание - следствие статьи на сайте «КП» в Белоруссии. Белорусские власти расценивают ее как оправдание человека, застрелившего офицера КГБ. Я видел эту цитату, такие слова недопустимы.

Тимур ШАФИР, секретарь Союза журналистов России (СЖР) :

- Мы настаиваем, чтобы была обнародована полная информация о том, где находится журналист, что именно ему инкриминируется. И если это связано с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ. Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

- Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды в Беларуси», хотела бы сказать, что речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

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