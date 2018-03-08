Пентагон признал неспособность ПРО США противостоять России и Китаю

СЕГОДНЯ 04:22 2018-03-08T04:42:09+03:00

Об этом заявил замглавы американского Минобороны в сенате [фото]

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Вот уж неделю официальные лица в Вашингтоне обсуждают выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию и показанные им образцы новейшего российского оружия.

В среду, 7 марта, по этому поводу высказался заместитель министра обороны США Джон Руд, выступая с речью в сенате. В частности, он заявил, что американская система противоракетной обороны «в том виде, в каком она была разработана и развернута к настоящему моменту», не в состоянии противостоять стратегическому ядерному арсеналу России или Китая.

Джон Руд также повторил предыдущее заявление Пентагона о том, что в американском военном ведомстве «не удивлены» рассказом главы российского государства о разработках новейших вооружений.

«Заявления, сделанные президентом Путиным, не стали для нас неожиданностью. Тем не менее, они нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой», - приводит его слова ТАСС.

Новейшее оружие РоссииФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен считает, что для противостояния гиперзвуковому оружию Соединенным Штатам нужно вместо защиты от баллистических ракет нужно развивать систему орбитальных радаров.

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