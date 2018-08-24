Госдеп сообщил, когда вступят в силу новые санкции США против России

СЕГОДНЯ 05:54 2018-08-24T06:09:42+03:00

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В госдепартаменте США сообщили, когда вступят в силу новые антироссийские санкции – ориентировочно, они могут быть введены в понедельник, 27 августа.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что предусмотренный законом срок уведомления об ограничительных мерах «воздействия» на Россию истек позавчера, 22 августа, поэтому пришлось составлять другое.

«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», - приводит его слова РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее 8 августа госдепартамент США объявил, что из-за «дела Скрипалей» против России вводятся новые санкции, они начнут действовать с 22 августа. Позже в госдепе заявили, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой и надеется, что в этом помогут такие «надежные» рычаги давления, как очередные экономические ограничения.

Кроме того, ранее во вторник, 21 августа, Минфин США ввел санкции против шести российских судов, двух россиян и четырех компаний якобы из-за предполагаемых нарушения ограничений в отношении КНДР, а также в связи с деятельностью в онлайн-пространстве.

К слову, все российские эксперты связывают недавние санкции Вашингтона против нашей страны с внутриполитической борьбой в США за электорат в преддверии ноябрьских предварительных выборов в конгресс.