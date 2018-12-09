2018-12-09T07:08:39+03:00
В мире

Times: Скотланд-Ярд нашел «русский след» еще в нескольких странных смертях

Британская полиция намерена поднять старые дела и вновь обратиться к возможным свидетелям за показаниями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британская полиция получила новые данные, на основании которых предполагает «российский след» в гибели еще нескольких людейБританская полиция получила новые данные, на основании которых предполагает «российский след» в гибели еще нескольких людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Лондона, занимающаяся расследованием отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, «получила новую информацию», на основании которой заподозрила «русский след» в нескольких «необъяснимых смертях», пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде.

По словам собеседников издания, к таким «загадочным смертям» с предполагаемым «российским следом», в частности, британские правоохранители отнесли гибель бизнесмена Александра Перепеличного, в ноябре 2012 года найденного мертвым в британском графстве Суррей, а также миллиардера Скота Янга, который в конце 2014 года выпал из окна своей квартиры в центре Лондона.

«Некоторые из громких необъяснимых смертей выглядят очень подозрительно, включая те, что касаются Перепеличного и Янга», - приводит газета заявление одного из своих источников.

Издание утверждает, что Скотланд-Ярд намерен поднять старые дела и вновь обратиться к возможным свидетелям за показаниями, дабы проверить свою версию о причастности к гибели этих людей пресловутых «киллеров из России», которые Лондону, похоже, мерещатся в каждом преступлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в причастности к покушению на Скрипалей британская сторона сразу совершенно голословно обвинила нашу страну, и МИД России неоднократно подчеркивал бездоказательность подобных заявлений. Стоит отметить, что почти за год никаких доказательств так и не было представлено.

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