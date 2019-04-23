В команде Зеленского пообещали наказать тех, кто начал войну в Донбассе

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-23T08:56:43+03:00

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Представитель команды победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что после прихода к власти нового главы государства будут наказаны те, кто начал войну в Донбассе, приведшую к тысячам смертей с обеих сторон вооруженного конфликта.

Об этом Апаршин написал в своем блоге на сайте «Обозреватель», уточнив, что такие шаги предусмотрены в программе команды Зеленского в сфере национальной безопасности и обороны.

По его словам, вскоре «будет обнародована правда» об Иловайске и Дебальцево, а также «относительно начала войны в 2014 году».

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не планирует ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», - написал Иван Апаршин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU