2019-06-28T06:23:04+03:00
Политика

Трамп заявил, что власти Ирана «могут не торопиться» в вопросе урегулирования конфликта с США

Американский лидер также выразил надежду на то, что отношения Вашингтона с Тегераном рано или поздно наладятся
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп с премьерами Японии и Индии – Синдзо Абэ и Нарендрой МодиПрезидент США Дональд Трамп с премьерами Японии и Индии – Синдзо Абэ и Нарендрой МодиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп в беседе с премьерами Японии Синдзо Абэ и Индии Нарендрой Моди перед началом саммита «Большой двадцатки» в Осаке заявил, что власти Ирана могут не «могут не торопиться» в вопросе урегулирования конфликта с Соединенными Штатами.

«У нас есть много времени — нет никакой спешки, они могут не торопиться. Нет абсолютно никакого давления по времени. Надеюсь, в конце концов это (наладить отношение между Вашингтоном и Тегераном – прим. ред.) получится», - сказал глава Белого дома своим собеседникам.

«Если будет так, отлично, а если нет, – вы узнаете», - добавил Трамп.

Напомним, ранее глава он сообщил, что после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что Трамп назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Как писал сайт kp.ru, потом президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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