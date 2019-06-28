2019-06-28T23:35:19+03:00
В мире

ВВС США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

В заявлении Центрального командования говорится, что цель передислокации – защита американских сил и интересов на Ближнем Востоке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американские истребители F-22 RaptorАмериканские истребители F-22 RaptorФото: REUTERS
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На фоне обострения ситуации вокруг Ирана Военно-воздушные силы Соединенных Штатов перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре несколько истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

«Эти самолеты дислоцируются в Катаре впервые с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США», - говорится в заявлении Центрального командования.

Сколько именно истребителей переброшены на авиабазу Аль-Удейд, которая считается главной базой ВВС США на Ближнем Востоке и активно использовалась в боевых операциях против ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России), не уточняется. По данным агентства Associated Press – «около десятка».

Напомним, ранее Майкл Помпео сообщил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива. Перед этим советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Штаты в качестве «сигнала» властям Ирана направят на Ближний Восток группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

Позже, после того, как иранские военные сбили американский беспилотник, что Дональд Трамп назвал «очень большой ошибкой», он отдал приказ нанести ракетные удары по Ирану, но, как писал сайт kp.ru, вскоре передумал и отозвал его за 10 минут до запланированной атаки.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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