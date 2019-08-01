Болтон: Испытание реактивного снаряда в КНДР не нарушает обещаний Ким Чен Ына Трампу

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-01T09:36:28+03:00

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двух Корей 30 июня Фото: REUTERS

Советник президента США напомнил, что северокорейский лидер обязался не запускать МБР, а не ракеты малой дальности

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После того, как КНДР признала, что провела ракетные испытания, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не нарушил обещаний, данных им американскому коллеге Дональду Трампу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пхеньян торжественно объявил, что утром 31 июля Северная Корея провела первый испытательный запуск «крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа». Запуском, разумеется, лично руководил «дорогой товарищ» Ким Чен Ын. Выразив удовлетворение результатами испытаний, он заявил, что новое оружие КНДР окажется «неминуемым бедствием» для сил, которые станут его мишенью.

Комментируя эту новость в эфире телеканала Fox Business, Болтон сказал, что при встрече с Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей в июне Ким Чен Ын обязался не запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), а не снаряды малой дальности.

«Запуск этих ракет не нарушает обещание […] Но стоит спросить, когда начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации», - добавил он.

Болтон напомнил, что лидер КНДР выразил готовность прислать свою рабочую группу в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры, но с тех пор никакой новой информации на эту тему не поступало.

31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. Совет Безопасности (СБ) ООН 1 августа соберется на закрытые консультации по этому вопросу. По данным южнокорейских и американских военных, речь идет о двух баллистических ракетах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU