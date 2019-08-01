2019-08-01T09:36:28+03:00
Политика

Болтон: Испытание реактивного снаряда в КНДР не нарушает обещаний Ким Чен Ына Трампу

Советник президента США напомнил, что северокорейский лидер обязался не запускать МБР, а не ракеты малой дальности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двух Корей 30 июняВстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двух Корей 30 июняФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как КНДР признала, что провела ракетные испытания, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не нарушил обещаний, данных им американскому коллеге Дональду Трампу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пхеньян торжественно объявил, что утром 31 июля Северная Корея провела первый испытательный запуск «крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа». Запуском, разумеется, лично руководил «дорогой товарищ» Ким Чен Ын. Выразив удовлетворение результатами испытаний, он заявил, что новое оружие КНДР окажется «неминуемым бедствием» для сил, которые станут его мишенью.

Комментируя эту новость в эфире телеканала Fox Business, Болтон сказал, что при встрече с Трампом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей в июне Ким Чен Ын обязался не запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), а не снаряды малой дальности.

«Запуск этих ракет не нарушает обещание […] Но стоит спросить, когда начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации», - добавил он.

Болтон напомнил, что лидер КНДР выразил готовность прислать свою рабочую группу в Вашингтон, чтобы возобновить переговоры, но с тех пор никакой новой информации на эту тему не поступало.

31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. Совет Безопасности (СБ) ООН 1 августа соберется на закрытые консультации по этому вопросу. По данным южнокорейских и американских военных, речь идет о двух баллистических ракетах.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в августе
МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Трамп объявил Бразилию главным союзником США вне НАТО
Медведев поручил выявить умышленные поджоги для сокрытия незаконной заготовки леса
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
Погода в Москве на 1 августа 2019 года: дождь и до 17 градусов тепла
Глава ФРС США пояснил понижение базовой процентной ставки
Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным вопросы торговли
Хакеры снова атаковали МИД Чехии
Помпео: США настаивают на новой всеобъемлющей сделке с Ираном
Президент Бразилии заявил, что все больше влюбляется в Трампа
Пхеньян: КНДР испытала реактивный снаряд нового типа
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Минобороны к 75-летию освобождения Каунаса от фашистов обнародовало уникальные документы
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Трамп раскритиковал ФРС за снижение базовой ставки
В Финляндии впервые оштрафовали за опасную езду на самокате