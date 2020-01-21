2020-01-21T04:46:00+03:00
В мире

Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракеты

Перед столкновением с землей лайнер налетел на "препятствие" в парке развлечений
Мария ИГНАТЬЕВА
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Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракетыИран признал, что в украинский Boeing попали две ракетыФото: REUTERS
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Организация гражданской авиации Ирана опубликовала второй предварительный отчет о крушении украинского Boeing 737-800 под Тегераном. Согласно документу, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Сообщается, что две ракеты были выпущены по пассажирскому лайнеру с северного направления. Самолет начал быстро терять высоты, а прежде чем столкнуться с землей он встретился с "препятствием" в парке развлечений. Уже на земле он пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоты 8,1 фунтов, это около 2,4 тысяч километров. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6:15 по местному времени самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6:18.

Напомним,сайт kp.ru ранее писал, что украинский самолет потерпел крушение в Тегеране 8 января. На его борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа, все они погибли. Несколькими часами ранее Иран запустил по американским военным базам в Ираке ракеты типа земля-земля. Таким образом они отомстили за смерть генерала Сулеймани, который погиб в результате атаки США по территории рядом с аэропортом в Багдаде. В Иране признались, что по ошибке сбили лайнер, приняв его за "вражеский" самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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