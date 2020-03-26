2020-03-26T02:18:15+03:00
Экономика

Цена на нефть марки Brent выросла до $30,05

В последний раз стоимость «черного золота» этого сорта поднималась выше 30 долларов за баррель 20 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В последний раз стоимость нефти Brent поднималась выше $30 за баррель 20 мартаВ последний раз стоимость нефти Brent поднималась выше $30 за баррель 20 мартаФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть продолжают постепенно расти. Так, к завершению торгов на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 01:00 четверга (по московскому времени), североморская нефтяная смесь марки Brent подорожала на 1,04% — до 30,05 доллара за баррель. В последний раз стоимость «черного золота» этого сорта поднималась выше отметки 30 долларов за баррель 20 марта.

Цена западнотехасской светлой нефти сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже поднялась на 0,24% — 24,55 доллара за баррель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 18 марта, цена на нефть WTI впервые с 1 марта 2002 года упала ниже отметки в 22 доллара за баррель, а стоимость нефти марки Brent составляла около 25 долларов. Однако уже на открытии торгов утром следующего дня стоимость «черного золота» начала расти.

Утром 25 марта цена на нефть немного повысилась относительно уровня закрытия предыдущих торгов. На открытии сессии в среду фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае выросли на 2,91% и оценивались в 27,94 доллара за баррель.

По мнению специалистов, положительная динамика объясняется ожиданиями инвесторов. Велика вероятность, что правительство США в скором времени утвердит крупный пакет помощи для предотвращения серьезных экономических последствий от пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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