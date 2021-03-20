Последние новости на утро 20 марта 2021: Байден заявил, что «на каком-то этапе» он поговорит с Путиным

«КП» – о последних новостях на утро 20 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 марта 2021 года. Глава Белого дома Джозеф Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести открытый диалог в прямом эфире заявил, что разговор с российским коллегой у него обязательно состоится «на каком-то этапе». Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что встреча лидеров двух стран состоится, «когда наступит подходящее время».

Тем временем посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что простые американцы присылали в российское посольство письма, в которых выражали поддержку дружественных отношений между двумя странами, а также извинялись за необдуманные заявления Вашингтона в адрес Москвы.