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Общество20 марта 2021 7:09

Последние новости на утро 20 марта 2021: Байден заявил, что «на каком-то этапе» он поговорит с Путиным

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 20 марта 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 20 марта 2021 года

Фото: REUTERS

Последние новости на утро 20 марта 2021 года. Глава Белого дома Джозеф Байден в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента России Владимира Путина провести открытый диалог в прямом эфире заявил, что разговор с российским коллегой у него обязательно состоится «на каком-то этапе». Позже в пресс-службе Белого дома заявили, что встреча лидеров двух стран состоится, «когда наступит подходящее время».

Тем временем посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что простые американцы присылали в российское посольство письма, в которых выражали поддержку дружественных отношений между двумя странами, а также извинялись за необдуманные заявления Вашингтона в адрес Москвы.