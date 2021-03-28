Последние новости на утро 28 марта 2021: В Норвегии заявили, что ЕС придется попросить у России «Спутник V»

«КП» – о последних новостях на утро 28 марта 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 28 марта 2021 года. Норвежское издание Resett опубликовало статью о том, что Евросоюз со своей стратегией прививочной кампании потерпел поражение, и теперь ему придется «идти на поклон» к России за вакциной против коронавируса «Спутник V».

Автор публикации пишет, что ЕС «остался в дураках» в борьбе за дозы вакцины. Россия стала первой страной, которая зарегистрировала препарат для профилактики заболевания COVID-19, однако в Брюсселе отнеслись к этому «без энтузиазма», напротив – появились критические публикации о якобы имевших место недостатках испытаний и «сомнительности» вакцины. А теперь многие европейские страны отказались от вакцинации своего населения препаратом AstraZeneca и надеются получить российский «Спутник V».

Немецкая газета Bild am Sonntag сообщила, что подводные лодки военно-морских сил Германии оснащены навигационными устройствами, которые разработаны российской компанией. Издание даже направило в Минобороны ФРГ запрос, в котором попросила разъяснить, не опасно ли это для немецких субмарин.

К слову, ранее три российские подлодки одновременно пробили лед в Арктике, и сообщение о «коллективном» походе наших атомных подлодок на «макушку» Земли стало одной из главных сенсаций последних дней. Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец отвечает на вопросы читателей об экспедиции «Умка–2021».