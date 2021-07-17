Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 17 июля 2021 года

МакSим попала в больницу в прошлом месяце. Артистка почувствовала недомогание, вскоре ее госпитализировали
Фото: Борис КУДРЯВОВ
У певицы МакSим началось воспаление в головном мозге. Медики оценили новые результаты КТ. Звезда уже месяц находится в коме. По словам врача Андрея Звонкова, у артистки есть серьезное осложнение - плеврит.
Пульмонолог Иван Тарасенко в свою очередь заявил о патологии с присоединением бактериальной флоры. Это говорит о тяжелом состоянии МакSим.
Напомним, МакSим попала в больницу в прошлом месяце. Артистка почувствовала недомогание, вскоре ее госпитализировали. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Была диагностирована пневмония. Однако ковид обнаружили у ее помощницы. От COVID-19 также умер и клипмейкер певицы - Вадим Шатров. Ему было 45 лет.
МакSим введена в медикаментозную кому. Ее подключили к ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО, который предназначен для тяжелых пациентов.
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