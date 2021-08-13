Последние новости на утро 13 августа 2021: Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18

Важные новости утра. Фото: скрин видео

Последние новости на утро 13 августа 2021 года.

Поздним вечером 12 августа в Воронеже произошло ЧП. Рядом с остановкой общественного транспорта взорвался автобус с пассажирами. Мощная взрывная волна разбила стекла транспортного средства, искорёжив автобус. В результате случившегося пострадали 12 человек, однако позже общее число раненых увеличилось до 18. Одна из пострадавших скончалась в реанимации. Также стали известны семь имен из списка покалеченных пассажиров. В СУ СК завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти города заявили, что версия теракта среди причин взрыва в маршрутном такси не рассматривается. Также известно, что взорвавшийся в Воронеже автобус не имел газового оборудования, он был дизельный.

Самолет с более чем 41 тонной гуманитарной помощи от России прибыл на Кубу. Воздушное судно доставило в страну груз с такими продуктами как консервированное мясо, пшеничная мука и подсолнечное масло. Сегодня ожидается прибытие еще одного самолета с помощью от РФ, в том числе с медикаментами. Всего Куба получит около 80 тонн гумпомощи.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал kp.ru, почему дружба народов заканчивается и начинаются национальные интересы. Также он объяснил, как Россия реагирует на притеснение русских в бывших союзных республиках.

В Международной федерации триатлона заявили о возможном нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Игорем Полянским. Все дело в том, что результат его теста на допинг показал положительный ответ на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО). Сейчас у спортсмена есть право отправить запрос оп анализу пробы "Б" , чтобы попытаться оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Заслуженный врач России Михаил Каган в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько в самом деле опасен Йота-штамм коронавируса. Эксперт также объяснил, чем аукнется миру и нашей стране появление очередного мутанта.

В США сократилось число белых американцев впервые с начала проведения переписей населения в 1790 году. Сокращение в абсолютных цифрах белых граждан за 230 лет составило 8,6%.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в России за последние 60 лет климат значительно изменился. Прежде всего синоптики фиксируют изменения в характерных для каждого региона страны климатических показателей. К ним относятся средняя температура воздуха, количество осадков и их интенсивность и другие.