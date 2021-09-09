Последние новости на утро 9 сентября 2021: В Сбербанке выявили схему мошенников, связанную с «Госуслугами»

«КП» – о последних новостях на утро 9 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 9 сентября 2021 года. Сбербанк выявил новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники похищают личные данные россиян. Преступники рассылают гражданам якобы от портала Госуслуг уведомления об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя и тут же предлагают исправить ошибку: пройти по указанной ссылке, где нужно заполнить анкету для повторной регистрации, выбрать поликлинику и уплатить госпошлину в сумме не более нескольких тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кроме того, россиян предупредили о том, что мошенники стали по интернету оформлять на граждан займы в микрофинансовых организациях (МФО), а также собирать личные данные людей под видом сотрудников Роскомнадзора.

Глава России Евгений Зиничев погиб во время поездки в Норильск. По предварительной информации, он попытался удержать поскользнувшегося оператора Александра Мельника, который падал в реку. Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти не получилось. В Норильске он находился с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход работ строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне.

В период с 30 августа по 6 сентября в России впервые с начала осени 2020 года на 0,31% снизились цены на бензин, при этом недельная дефляция в среднем по стране составила 0,07%. Предыдущие восемь недель стоимость автомобильного топлива росла выше инфляции.

Агентство Bloomberg сообщило, что первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток – 2» в Европу планируются уже 1 октября 2021 года, однако фактически сроки начала поставок топлива будут зависеть от решения регулятора ФРГ. А немецкая газета Handelsblatt пишет, что последним препятствием на пути реализации российского проекта может стать смена власти в Германии.

Этой ночью спасатели, работающие на месте взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, обнаружили и извлекли из-под завалов тело пятого погибшего – десятилетнего мальчика. Одной из жертв взрыва стал сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Александр Соловьев, который руководил программой водолазной подготовки космонавтов.

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