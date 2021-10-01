Последние новости на утро 1 октября 2021: Россиян ждут изменения пенсий и зарплат

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 1 октября 2021 года.

В России с 1 октября 2021 года вступают в силу сразу несколько новых законов и правил, которые коснутся многих граждан. В частности, речь идет о повышении размера окладов. Нововведение коснется военнослужащих граждан, сотрудников полиции, таможенников, пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, некоторых работников Фельдъегерской службы. Оклады повысятся на 3,7%. Также с 1 октября в РФ повысят пенсии военным. Прибавку получат около 2,6 миллиона военных пенсионеров.

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что стране до весны хватит запасов газа. При этом он отметил, что у Киева нет гарантий, что российская сторона не начнет договариваться с правительствами европейских стран о прямых поставках газа в обход Украины.

Американский президент Джо Байден подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря 2021 года включительно. Это необходимая мера, поскольку 30 сентября в США заканчивается финансовый год, однако законодатели так и не смогли согласовать полноценный бюджет на следующий год.

В России пожилые люди переносят вакцинацию против коронавируса легко и без побочных эффектов. Делать прививку им нужно, поскольку они входят в зону особого риска по заражению covid-19.

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России текущая волна пандемии коронавирусной инфекции будет самой тяжелой. Вероятнее всего, ситуация стабилизируется, но ближе к середине декабря текущего года.

Минобороны РФ планирует в 2022 году начать закупку новейших пистолетов "Удав" в общевойсковой и специальной комплектации. Оружие имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы.