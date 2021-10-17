Последние новости на утро 17 октября 2021: Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы

«КП» – о последних новостях на утро 17 октября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 17 октября 2021 года. Власти Кабо-Верде экстрадировали в Соединенные Штаты задержанного в прошлом году по запросу США венесуэльского бизнесмена с дипломатическим паспортом Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании 350 миллионов долларов. В правительстве Венесуэлы назвали его высылку похищением.

Вот уж совсем скоро, с минуты на минуту, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и единственный профессиональный космонавт в команде Антон Шкаплеров вернутся на Землю. Этой ночью они покинули МКС и перешли на борт космического корабля «Союз-МС-18». Ожидается, что в 7:35 (мск) спускаемая капсула «Союза» с первым в мире киноэкипажем приземлится в степи Казахстана, примерно в в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказгана.

В Сочи на Красной поляне в субботу прошел большой вечер смешанных единоборств в рамках турнира AMC Fight Nights 105. Главным поединком вечера стал матч-реванш между двумя россиянами – бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Бой завершился неоспоримой победой Минеева, которому удалось нокаутировать соперника уже в третьем раунде. Спортивные обозреватели сайта kp.ru отмечают, что нынешний бой войдет в историю российского ММА: