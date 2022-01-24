Что произошло в ночь на 24 января Фото: REUTERS

Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с "угрозой военных действий со стороны России", которые якобы могут начаться "в любой момент".

В УМВД России по Омской области подтвердили задержание двух подростков по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка. Ими оказались 14-летняя девушка - дочь убитых - и ее 17-летний парень. В Следственном комитете уточнили, что подростки уже признались в убийстве.

73% из числа всех заразившихся "омикроном" в Бангладеш жаловались на насморк, а у 68% инфицированных были головные боли, рассказал профессор Назмул Ислам. По его словам, экспертам стоит обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа.

Власти Великобритании переживают, что применение жестких экономических санкций против России может спровоцировать Москву на ответные меры. В частности, Лондон опасается, что это может включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе.

В России в 2022 году налог на доходы с депозитов граждан на вклады более одного миллиона рублей по итогам прошлого года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой. В частности, речь идет о вкладах, где начисленный процент превысил 42,5 тысячи рублей за год.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американский войск, в том числе авиации и флота, в странах Прибалтики и Восточной Европы, сообщила газета The New York Times. По данным издания, речь может идти о "нескольких тысячах" американских военнослужащих.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует Украину в качестве своего инструмента проведения экспериментов, в том числе для дестабилизации ситуации и бесконечного обвинения РФ.

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости снятия с России европейских санкций. По мнению политика, с РФ нужно дружить.