Что произошло в ночь на 17 февраля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой. Такое заключение представлено в редакционной статье британского издания The Telegraph. По мнению обозревателей, российский лидер обнажил слабые места западного мира. Брюссель хотел играть важную роль на внешнеполитической арене, однако ему показали, что претензии на самом деле не обоснованы, отмечают авторы публикации.

В Госдепартаменте США заявили, что американская сторона никогда не называла никаких точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины. Представитель ведомства Нед Прайс объяснил это тем, что США лишь пытались донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что американские разведслужбы уже в третий раз за последние десятилетия попали в крупный конфуз. Теперь они оказались не правы с прогнозом о начале войны на Украине, поскольку "русские не сумасшедшие".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что санкции против России в случае возможного "вторжения на Украину" будут иметь "глобальные последствия". Она также добавила, что при содействии европейских партнеров готовится "пакет санкций", направленный против людей и компаний в финансовом секторе.

Минтруд РФ предложил пересмотреть механизм начисления гражданам пособий по безработице. В частности, ведомство планирует разработать новую концепцию федерального закона "О занятости населения". Документ адаптируют к современным условиям рынка труда.

На Украине депутат Верховной рады и представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что историей с "российском вторжении" украинские власти хотят отвлечь внимание населения от существующих в стране проблем.

Короткометражка Анастасии Вебер "Трэп" получила престижную награду - фильм завоевал "Золотого медведя" на Берлинском международном кинофестивале. Члены жюри отметили, что картина мастерски передает фрагменты жизни молодых людей из России, которые оказались "застрявшими в контролируемом и угнетающем обществе".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона опасается возможного нападения Великобритании. В связи с этим она призвала Лондон доказать отсутствие таких намерений.