Что произошло в ночь на 28 февраля

Евросоюз ввел запрет на операции, связанные с управлением активами Банка России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это "строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но при этом не стал вести переговоры. Он считает украинского лидера "преступником".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России есть друзья в мире. В качестве примера она назвала Китай.

Европейский союз официально закрыл все свое воздушное пространство для России с 28 февраля 2022 года. Теперь воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Канберра вслед за Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем из-за ситуации вокруг Украины ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других членов Совбеза России. Всем, кто попал в санкционный список, запрещен въезд в страну.

МИД РФ сообщили, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации с главой дипломатического ведомства Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это связано с тем, что ряд стран закрыл небо для России.

Президент США Джо Байден 28 февраля проведет телефонные переговоры с союзниками, чтобы обсудить ответ на спецоперацию России по демилитаризации Украины. Звонок должен состоится по защищенной связи в 11.15 по вашингтонскому времени (19.15 мск).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы пострадают из-за мер, которые вводятся против России. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Euronews в ответ на вопрос "как далеко зайдет солидарность с Украиной", ведь Европе "вероятно, придется заплатить цену войны за ограничения".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ОНН заявил, что против России активно ведется информационная война. По его словам, это происходит в социальных сетях из-за проведения Москвой военной спецоперации по защите Донбасса.

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