Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин «щелкнул по носу Запад» одним указом о специальных экономических мерах в отношении месторождений нефтегазового «Сахалин – 2». Российский лидер подписал указ, по которому оператор проекта Sakhalin Energy будет заменен на новое юридическое лицо, а имущество компании перейдет в собственность Российской Федерации. Газета отмечает, что тем самым глава государства предупредил производителей нефти из недружественных стран, которые имеют долю в «Сахалине – 2», что быстро и легко продать свои активы они не смогут.

Российский спецназ в ходе спецоперации на Украине применяет для уничтожения украинских диверсантов бесшумные минометы «Галл», звук выстрела которых похож на хлопок в ладоши. Минометы «Галл 2Б25» используются в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп.

Немецкое издание Der Spiegel рассказало о возмущении Литвы позицией Евросоюза по поводу запрета транзита грузов в Калининград. По информации издания, ЕС предполагает опубликовать юридическое разъяснение к четвертому пакету антироссийских санкций. В документе будет содержаться уточнение о том, что санкции не распространяются на перевозки в Калининград. В Вильнюсе этот шаг «воспринимается как поражение», отмечает Der Spiegel.

Россия намерена использовать ракеты «Протон» до тех пор, пока они не закончатся, ни одна ракета не будет сдана на хранение на склад или передана в музей, заявил в пятницу глава «Роскосмоса» Дмирий Рогозин, уточнив, что после 2024 года пуски «Протонов» потребуют дополнительных переговоров и соблюдения максимальной гарантии экологической безопасности.

Владимир Зеленский признал, что интерес к конфликту на территории Украины начал спадать во всем мире и призвал лидеров других государств подогревать интерес к конфликту вокруг Украины, заявив, что это «очень важно».

В Лисичанске находятся более двух тысяч бойцов территориальной обороны Украины. Этих людей привезли в Лисичанск насильно для того, чтобы они защищали иностранных наемников. Такое заявление сделал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

В Германии заявили, что Зеленский сошел с ума после того, как украинский президент призвал НАТО вступить в войну с Россией.

Акула откусила туристке из Австрии руку и ногу в Хургаде, женщина скончалась в больнице.