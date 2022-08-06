Что произошло в ночь на 6 августа

Politico: китайские военные игнорируют звонки США Фото: REUTERS

Военное командование США многократно пыталось связаться с китайскими коллегами на фоне обострения вокруг Тайваня, но в Пекине не отвечают на звонки, пишет издание Politico.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что фактически регион вышел из-под юрисдикции Украины. По его словам, все указы киевских властей являются преступными.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "абсурдными" попытки американских властей возложить на Россию ответственность за мировой продовольственный кризис. Антонов сказал, что в заявлениях о вине России "много лжи" при отсутствии "должного анализа и понимания ситуации".

Как начнется и чем кончится наступление Украины на Херсон. Два военных обозревателя KP.RU, полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко попытались представить сценарии наступления Украины и ответа российских войск.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках прошедших в Сочи переговоров договорились о наращивании товарооборота и взаимодействия двух стран в таких сферах, как торговля и транспорт, говорится в совместном заявлении глав государств.

Заведующая отделением НМИЦ здоровья детей Минздрава России Клавдия Казакова рассказала о главных мерах предосторожности на пляже во время семейного отдыха. Эксперт перечислила пять ситуаций, когда детей опасно пускать в водоем. В некоторых случаях можно прийти на пляж, чтобы побыть в тени на берегу. Но лучше все-таки остаться дома, отметила врач.

Американский правозащитник Аджаму Барака выразил мнение, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и многих иностранных СМИ о военных преступлениях ВСУ.

Примерно половина стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), не поддерживают инициативу Соединенных Штатов по "изоляции" России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Западные журналисты отмечают, что Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего турне по государствам Африки и Юго-Восточной Азии не смог убедить лидеров многих государств в целесообразности такого шага.

Венгрия и Польша проголосовали против плана добровольного снижения спроса на газ в Евросоюзе с возможностью обязательного сокращения. Как следует из документа, страны-члены Европейского союза окончательно одобрили план по добровольному снижению спроса на газ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов. По словам украинского лидера, предлагается "конфисковать более чем 900 объектов, принадлежащих российскому государству".