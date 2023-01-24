Что произошло в ночь на 24 января

Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана Швеция может не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки на вступление в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций с сожжением Корана в Стокгольме.

Российские военные при помощи беспилотников вычисляют иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Минобороны опубликовало видеосюжет о работе таких БПЛА. Речь идет о беспилотном аппарате «Орлан-10». Сообщается, что этот БПЛА работает по принципу виртуальной вышки сотовой связи и может выполнять в полете сразу несколько задач.

Бывший советник президента Украины Зеленского Алексей Арестович считает украинский гимн причиной «национальной катастрофы». Экс-советник проанализировал текст гимна и пришел к выводу, что он не содержит никакого конструктива, а слова «души и тела свои положим за свободу» программируют украинцев на гибель.

В МИД Латвии 23 января был вызван посол Российской Федерации Михаил Ванин. В латвийском дипломатическом ведомстве потребовали, чтобы Ванин до 24 февраля покинул страну. Также сообщается, что посол Латвии в Москве в этот же срок покинет Россию.

Три боевых робота «Маркер» поступят в зону СВО в феврале 2023 года. Об этом рассказал бывший глава «Роскосмоса», руководитель специального отряда военных советников Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, робот «Маркер» представляет собой перспективную хорошо вооруженную боевую машину, которая умеет ориентироваться на местности и самостоятельно выбирать маршрут, а также оснащена подвесным дроном.

Российский президент Владимир Путин реагирует на «отвратительные провокации» со стороны Запада адекватно и взвешенно, и за это ему должен быть благодарен весь мир. Такое мнение высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Госпитализирован Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР. Он находится в Боткинской больнице, куда его привезли с кровотечением.

Украинским должностным лицам запретили выезжать за пределы страны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский в понедельник 23 января.

«За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся», - сказал Зеленский.

Исключением может стать только служебная командировка чиновника за пределы страны.

Две новые угрозы безопасности России назвал начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По словам военачальника, это использование Западом Украины для ведения гибридной войны, а также стремление Североатлантического альянса к расширению.

Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Рестрикции предполагают лишение украинских наград, блокирование счетов, прекращение сотрудничества и другие ограничения.

Французские пользователи Twitter возмутились очередным требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок Киеву западного оружия и иронизируют над украинским лидером, советуя ему попросить ракеты у российского президента Владимира Путина.