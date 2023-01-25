Что произошло в ночь на 25 января

Владимир Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет, рассказал представитель Кремля Песков. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не общались последние несколько лет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В последний раз Путин и Зеленский общались лично в 2019 году в Париже.

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Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов и побег с поля боя или из расположения воинской части в условиях военного положения. Кроме того, идет речь об увеличении сроков наказания за употребление военными спиртного или наркотиков в условиях военного положения.

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